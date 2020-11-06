В «Геликон‑опере» лечат наркозависимых подростков

Программа реабилитации наркозависимых подростков действует в театре «Геликон-опера», сообщил худрук театра Дмитрий Бертман.
По его словам, эффективность программы составляет более 99%.
У нас в театре работает такая программа, называется «Театротерапия». Мы работаем совместно с детской наркологической клиникой, и наркозависимых детей, молодёжь мы берём на реабилитацию, — рассказал Бертман в эфире «Радио 1».
Он также добавил, что многие ребята после реабилитации начинают актёрскую карьеру.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость наркоманией в России снижается.
Министр рассказал, что в 2019 году в Центральном федеральном округе было зарегистрировано 65 тысяч пациентов с наркоманией, что на 17,9% ниже показателей 2015 года.