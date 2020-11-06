В «Геликон‑опере» лечат наркозависимых подростков

Фото: helikonopera/facebook.com

Московский драматический театр имени Марии Ермоловой отменил все спектакли в ноябре с участием художественного руководителя, актёра Олега Меньшикова. Причиной названо состояние его здоровья, при этом возникшие у артиста проблемы не называются.

Об этом администрация театра сообщила в Instagram. Отмечается, что зрители, купившие билеты на отменённые представления, смогут получит назад свои деньги. Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару, — отметили в театре....