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Театр

В «Геликон‑опере» лечат наркозависимых подростков

17:14, 06 ноября 2020
Фото: helikonopera/facebook.com

Программа реабилитации наркозависимых подростков действует в театре «Геликон-опера», сообщил худрук театра Дмитрий Бертман.

По его словам, эффективность программы составляет более 99%.

У нас в театре работает такая программа, называется «Театротерапия». Мы работаем совместно с детской наркологической клиникой, и наркозависимых детей, молодёжь мы берём на реабилитацию, — рассказал Бертман в эфире «Радио 1».

Он также добавил, что многие ребята после реабилитации начинают актёрскую карьеру.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость наркоманией в России снижается.

Министр рассказал, что в 2019 году в Центральном федеральном округе было зарегистрировано 65 тысяч пациентов с наркоманией, что на 17,9% ниже показателей 2015 года.

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