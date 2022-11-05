В Большом снова очереди за билетами на «Щелкунчика». Когда это кончится? Почему к кассам Большого каждый год выстраиваются огромные очереди желающих попасть на балет «Щелкунчик» и что думают об этом в самом театре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Длинные очереди к кассам Большого театра за билетами на балет «Щелкунчик» стали такой же приметой подготовки к Новому году, как закупка продуктов и шампанского для праздничного стола. Из года в год в конце осени возле знаменитого здания выстраиваются вереницы людей. Существующую схему продажи билетов зрители называют «жутким квестом»: несмотря на дождь и холод, театралы вынуждены вечерами и ночами стоять на улице, чтобы оказаться в списках на получение браслета. Но и это не всё: дальше придется провести еще несколько часов на воздухе, прежде чем вы попадете непосредственно в кассы ГАБТ. О том, почему в век высоких технологий и отлаженной системы онлайн-продажи билетов проблема очередей возникает только в Большом и только на балет «Щелкунчик» и можно ли с этим что-то сделать, — в материале NEWS.ru.

На официальном сайте ГАБТ цены на новогодние представления балета «Щелкунчик» варьируются от 1500 до 15 тысяч рублей. Самый дорогой билет на спектакль, который пройдет 31 декабря, стоит 20 тысяч рублей. Чтобы привести семью на легендарный балет, требуется не только немалая сноровка, физическая стойкость но и широкие финансовые возможности. Последнее пригодится тем, кто не захочет участвовать в многочасовом квесте по охоте за билетами официальным путем и воспользуется услугами перекупщиков.

По словам гендиректора Большого театра Владимира Урина, ГАБТ борется со спекулянтами не первый год. Для этого специально придумана схема, которая, хоть и приводит к очередям, зато снижает риск для махинаций перекупщиков. В первые дни на сайте билеты купить нельзя. Это сделано, чтобы боты или спекулянты не скупили половину мест. Зрителям предлагают приобрести билеты в кассах театра по реальной цене. В одни руки отпускается не более двух билетов по предъявлении паспорта, плюс билеты детям — для этого надо предъявить кассиру свидетельство о рождении на каждого.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Урин

Продажа в кассах происходит тоже в несколько этапов. Так, 29–30 октября продавали билеты на 30 и 31 декабря, 5 и 6 ноября откроются продажи на первые числа января, а после 13 ноября начнется дополнительный этап продаж. Чтобы получить билет по официальной цене, надо сначала прийти к зданию Большого театра и записаться в очередь за получением порядкового номера, по которому выдадут браслет (их число ограничено). Только при этом условии зритель получает право отстоять еще одну очередь уже непосредственно в кассу, где помогут определиться с датами, местами и ценами.

Президент группы компаний «Русский шоу-центр» Владимир Зубицкий признает: ни в одной другой сфере развлечений такого ажиотажа вокруг билетов не наблюдается и очереди в Большой возникают ежегодно только на спектакль «Щелкунчик».

Ситуацию очень трудно изменить. Это уже перешло из художественного явления в социальное. Люди сами готовы стоять в очередях. Визит на «Щелкунчика» под Новый год как бы показывает твои финансовые возможности и определенную статусность. То есть ты можешь не только отстоять несколько часов на холоде в очереди, но и заплатить в несколько раз больше спекулянтам, — объясняет в беседе с NEWS.ru начальник договорного отдела театра «Русской песни» Сергей Новиков.

Конечно, можно дождаться старта продаж билетов на «Щелкунчика» на сайте Большого театра. Но, во-первых, не факт, что к тому времени останутся нужные вам места. А во-вторых, не исключены технические сбои из-за высокой нагрузки и проблемы с оплатой.

В этой ситуации в игру вступают зеркальные сайты, или сайты-двойники: они похожи на оригинальные, исправно работают, но продают, увы, не настоящие билеты, а фантики за гораздо большие деньги.

На официальном сайте Большого билеты стоят от 1 до 15 тысяч рублей. И их, скорее всего, уже нет. А на зеркальных сайтах начальная цена составляет 40 тысяч. Но Большой театр такой не единственный. Лично мое мнение: если у театра появились спекулянты, то театр успешен. Сюда мы спокойно относим и МХТ им. Чехова, и «Ленком», и театр Вахтангова, и Театр наций, — говорит Новиков.

Эксперт считает, что перекупщики не так страшны, как зеркальные сайты. В первом случае деньги всё равно оказываются в кассе театра, а зритель получает билеты на спектакль. А во втором в выигрыше остаются только аферисты.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Очередь за билетами на балет «Щелкунчик» у касс Большого театра

Я с 1998 года в этом бизнесе и прекрасно знаю, как всё устроено. Человек потратился, пришел в театр, а мы его не можем пустить, потому что это не наши билеты. И таких сайтов-двойников всё больше, но сделать особо ничего нельзя. В суд подать на театр зритель не может — только на ту компанию, где он покупал. Но это одноразовые сайты. Мы тоже пишем письма в прокуратуру, они закрывают сайты, а потом через четыре часа те же мошенники появляются под другим доменом. Это гораздо страшнее, чем спекуляция, — уверяет Новиков.

Его поддерживает директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что ситуацию можно урегулировать только законодательно. А пока соответствующего закона нет, театры бессильны.

По мнению билетного брокера Александра Чирванева, «театрам надо прислушаться к происходящему на улицах, а не сокрушаться». Он утверждает, что раз находятся одни зрители, готовые стоять в очередях, и другие, способные тратить по 150 тысяч на один билет, «стояние» на «Щелкунчика» сохранится, а спекулянты будут процветать.

Фото: Евгений Биятов/ТАСС Артисты балета Екатерина Березина в роли Мари и Алексей Орлов в роли Принца-Щелкунчика в сцене из балета «Кракатук» в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра, 11.01.2020

Сейчас у перекупщиков, как правило, есть возможность скупить чуть ли не весь партер. Высокое искусство должно стоить дорого. Это принесет пользу и самому театру. Ведь именно туда пойдут деньги. Но я бы предложил сделать билеты не только именными, но и невозвратными. И только в крайнем случае, как с авиабилетами, возвращать деньги. Пусть такие правила будут действовать не на весь репертуар, а только на спектакли вроде «Щелкунчика», которые вызывают такой спрос, — предложил брокер.

В театральных кругах бытует предположение, что сам ГАБТ якобы может быть заинтересован в подобном ажиотаже. В прошлом году журналисты предприняли попытку связать перекупщиков с кассирами Большого театра, однако доказать эту версию не удалось.

В пресс-службе Большого театра сообщили NEWS.ru, что «дефицит возникает там, где спрос в разы превышает предложение».

Если мы говорим о балете «Щелкунчик», то это даже не в разы, а в тысячи раз. Естественно, что помешать спекуляции крайне сложно. Та система продажи билетов, которую мы ввели в последние несколько лет, кажется нам оптимальной, — заявили в пресс-службе ГАБТ.

Вопрос о том, планирует ли руководство театра изменить схему продажи билетов и сделать ее более комфортной для зрителей, чтобы они не стояли в многочасовых очередях, представители Большого оставили без ответа.