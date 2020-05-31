Третья экспертиза указала на хищения в студии Серебренникова

https://static.news.ru/photo/adeb4c2a-a400-11ea-951b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский районный суд Москвы огласил выводы третьей экспертизы по делу «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова. Назначенные судом эксперты снова заявили о хищениях, оценив ущерб государству в 129 млн рублей.

Согласно заключению, Серебренников и его коллеги в 2,5 раза завысили расходы на реализацию театрального проекта «Платформа».

Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта. Защита намерена оспаривать выводы экспертизы, — цитирует ТАСС адвоката Ирину Поверинову.

Очередное заседание по делу «Седьмой студии» пройдёт 5 июня.

Как писал NEWS.ru, первая экспертиза, проведённая во время следствия, выявила хищение 133 млн рублей у государства, но вторая, назначенная судом в 2019 году, указала на необоснованность обвинений.

Следствие считает Серебренникова организатором мошеннической схемы под видом проведения проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Режиссёра задержали в 2017 году. Он провёл полтора года под домашним арестом, пока в 2019 года Мещанский суд не отпустил его и других фигурантов дела под подписку о невыезде.