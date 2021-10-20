«Стала затворницей»: 88-летняя Татьяна Доронина обратилась к врачам

Президент Московского Художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ) народная артистка СССР Татьяна Доронина проходит курс восстановления здоровья в подмосковном санатории. О том, что 88-летняя актриса обратилась за помощью к врачам, NEWS.ru сообщила её подруга, заслуженная артистка России Лидия Матасова. По словам Матасовой, в последние годы Доронина «сознательно стала затворницей» из-за стресса, связанного со скандальным увольнением с должности художественного руководителя МХАТа и назначением на этот пост режиссёра Эдуарда Боякова.

Больших проблем по здоровью у Татьяны Васильевны, по счастью, нет. Но в 88 лет необходимо проходить обследования под наблюдением специалистов. Она (Доронина. — NEWS.ru) их и проходит, — уточнила Лидия Матасова.

Она рассказала, что после скандального увольнения с поста художественного руководителя МХАТа в конце 2018 года Татьяна Доронина резко сократила круг общения и стала затворницей.

У Татьяны Васильевны огромный стресс, она до сих пор в тяжёлом психологическом состоянии. Она сознательно стала затворницей, — объяснила подруга Дорониной.

В июле Татьяна Доронина написала письмо российскому президенту Владимиру Путину. В нём она попросила уволить действующего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. По мнению актрисы, этот шаг мог бы позволить сохранить театр. Сам Бояков усомнился в подлинности письма и выразил уверенность, что МХАТ под его руководством развивается в правильном направлении. Он пояснил, что Доронина уже три года, с момента увольнения с поста худрука и назначения на должность президента, не появляется во МХАТе, но через помощника получает «всю документацию, отражающую жизнь театра».

Ранее стало известно, как Татьяна Доронина отреагировала на появление Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Она нецензурно высказалась об участии скандальной телеведущей в спектакле «Чудесный грузин», сравнив Бузову с девушкой с пониженной социальной ответственностью.