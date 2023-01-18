Семья или работа? Знаток «Что? Где? Когда?» раскрыл секрет женского счастья В театре «Школа современной пьесы» выйдет спектакль «Женское счастье» по пьесе Михаила Барщевского с Валерией Ланской в главной роли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Кретова, Михаил Барщевский, Валерия Ланская и Мария Федосова

«Школа современной пьесы» (ШСП) готовит к выпуску первую премьеру 2023 года — спектакль «Женское счастье» с актрисой Валерией Ланской в главной роли. Литературной основой для сценической дискуссии на вечную тему послужил рассказ известного адвоката, полномочного представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского «Не судьба» в сценической обработке театрального критика Екатерины Кретовой. Пока режиссер Мария Федосова проводит завершающие репетиции перед февральской премьерой, авторы пьесы поделились секретами совместной работы и собственными взглядами на женское счастье. Подробности — в материале обозревателя NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Режиссер Мария Федосова

Широкой аудитории Михаил Барщевский известен прежде всего как именитый адвокат, политик, член клуба знатоков телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Но мало кто знает, что юрист давно и серьезно увлечен литературой. Помимо нескольких книг по своей основной специализации, он написал десятки рассказов, три из которых уже превращены в пьесы и воплощены на театральных сценах.

Небольшое произведение «Не судьба», которое на подмостках «Школы современной пьесы» превратилось в спектакль «Женское счастье», это уже вторая работа Михаила Барщевского с бывшим театром Иосифа Райхельгауза, нынешним художественном руководителем которого является Дмитрий Астрахан. В 2010 году в ШСП шел спектакль «Проститутка» по одноименному рассказу адвоката.

В этот раз речь снова пойдет о женщине: ее карьере, целях, любви, отношении к жизни, мужчинам и, конечно, о счастье. Детали сюжета соавторы пьесы Михаил Барщевский и Екатерина Кретова раскрывать не стали. Известно лишь, что в спектакле будет три основных героя. В центре — журналистка Ляля в исполнении Валерии Ланской. Она живет в Москве, работает на телевидении, но не чувствует себя счастливой. Авторы пьесы обещают драматические кульбиты, музыкальные номера и насыщенную дискуссию с разными точками зрения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Барщевский и Екатерина Кретова

Исполнительница главной роли Валерия Ланская призналась, что изначально не хотела участвовать в проекте, поскольку актрисе не нравилась героиня, она не чувствовала связи с персонажем. Кроме того, петь актриса в «Женском счастье» тоже не собирается. Сейчас Ланская, известная своим участием в музыкальных спектаклях и телешоу, старается уйти от амплуа актрисы мюзиклов и делает акцент именно на драматической работе.

Пьеса переписывалась несколько раз. Сначала рассказ, потом пьеса, потом новый вариант, потом Мария еще ее изменила. И в заключительном варианте, который мы продолжаем совершенствовать, как-то все сложилось. Это очень человеческая история, которая должна попасть в зрителя. Там есть [рассказ] о взаимоотношениях с родителями, друзьями, мужчинами, работой. Интересно, как наши ощущения совпадут с мыслями зрителей, — рассказала Ланская.

Барщевский уверен, что знает о женском счастье «если не всё, то очень многое». Как минимум, потому что он — однолюб.

Я живу с одной женой уже 47 лет. Мы в этом соревнуемся с Максимом Дунаевским, ему за мной не угнаться. Но, правда, и мне за ним. (Композитор Максим Дунаевский женат в восьмой раз. — NEWS.ru). У меня трое детей и четверо внуков, — рассказал Барщевский.

Финальную версию спектакля пока не видели даже авторы. Представленная журналистам презентация вызвала оживленную дискуссию зрителей — такого же эффекта создатели хотят достигнуть и после премьеры.

В завершении вечера обозреватель NEWS.ru спросил у каждого из авторов драматической и сценической частей постановки, что для них счастье.

Валерия Ланская призналась, что для нее счастье многогранно: «Когда семья здорова, когда я стою на сцене, отыграв спектакль, и зрители аплодируют. Когда я вижу в любой момент своего ребенка, я счастлива. Дети — это счастье». Ее поддержала и режиссер спектакля Мария Федосова. Екатерина Кретова определила формулу женского счастья ощущением собственного гендера.

Когда я ощущаю причастность к своему гендеру, то есть когда меня любят, ты любишь, когда есть дети, есть внуки, тогда я счастлива, — сказала она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерия Ланская

А вот Михаил Барщевский разбавил женское единодушие своих соавторов отрезвляющей мужской психологией.

Женщина счастлива только при достойном мужчине, который дает чувство защищенности, а мужское несчастье — это исключительно ошибка мужчины. Женщина более зависима от мужского влияния. А настоящий мужчина — это тот, кто умеет принимать решения, их реализовывать и умеет честно себе сказать: «Да, я проиграл». При этом именно у женщин больше шансов чувствовать себя счастливой, потому что они живут иллюзиями. А умный мужчина не может быть счастлив, и если он говорит «Я счастлив», то он не умен, — утверждает адвокат.

Дети, на его взгляд, тоже счастье лишь временное. Потому что когда «милое создание вырастает, то начинает огрызаться, и неизбежно возникает конфликт отцов и детей». Но это, по мнению юриста, особенности разных возрастных психологий.