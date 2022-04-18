Режиссёр Римас Туминас продолжит руководить Театром Вахтангова из Литвы

Уехавший в Литву из-за угроз семье режиссёр Римас Туминас взял отпуск за свой счёт, но сохранил пост художественного руководителя театра имени Вахтангова. Он продолжает наблюдать за репетициями спектаклей с помощью установленных в зале видеокамер и делает замечания актёрам посредством мессенджеров. Об этом NEWS.ru рассказал директор театра Кирилл Крок.

Директор театра имени Вахтангова подтвердил, что худрук труппы Римас Туминас уехал из России «вследствие определённой политической ситуации». Кирилл Крок пояснил, что сейчас Туминас находится в отпуске и «как только ситуация определится или изменится, Римас обещает вернуться».

Он остаётся художественным руководителем, но сейчас находится в отпуске и не получает зарплату. Римас написал заявление с просьбой отправить его в отпуск с открытой датой за свой счёт. А когда он вернётся, мы издадим приказ считать его вышедшим из отпуска с того дня. Сейчас Римас находится в Литве, — отметил Крок.

По словам директора театра имени Вахтангова, Римас Туминас «не бросил труппу», находится на постоянной телефонной и видеосвязи с артистами и «в курсе всего происходящего в театре». Как подчеркнул Крок, все художественные решения по-прежнему остаются «исключительно за Римасом».

Он c помощью мессенджера делает вводы в спектакль, замечания актёрам. У нас в залах установлены камеры, и Римас имеет к ним доступ. Поэтому спокойно смотрит, что происходит на репетициях, — добавил директор театра.

Отвечая на вопрос о возможных сроках возвращения Римаса Туминаса в Россию, Крок призвал дождаться, пока ситуация на Украине «поменяется в какую-то сторону». При этом он отметил, что коллектив театра надеется на лучшее.

Ранее спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой сообщил, что режиссёр Римас Туминас был вынужден оставить Россию и уехать в Литву из-за того, что там стали угрожать его семье после высказываний о политической ситуации в мире. При этом в ряде СМИ Туминаса называли бывшим художественным руководителем театра Вахтангова.

Швыдкой добавил, что в России никто не заставляет деятелей культуры высказывать свою позицию по какому-то политическому вопросу. И совсем по-другому ведут себя с ними в соседних странах, требуя отказаться от всех связей с Россией, чтобы вернуться на сцену.