«Путин услышал Доронину»: смену власти во МХАТе связали с президентом

Увольнение Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя МХАТа им. Горького актёр театра Дмитрий Корепин назвал «наисчастливейшим событием». Театралы уже называют эту смену власти «мирной революцией». В беседе с NEWS.ru артист, который при Боякове был дважды уволен, но восстановлен по решению суда, оценил итоги правления теперь уже прежнего руководства и рассказал, кто помог коллективу в «невидимой борьбе» с экс-худруком, вернётся ли в театр Татьяна Доронина, а также что ждёт МХАТ после прихода нового генерального директора Владимира Кехмана.

Эдуард Бояков пытался разрушить всё, созданное до него. Часть труппы была уволена. В том числе я. Потому что мы, «люди Дорониной», поддержали Татьяну Васильевну, а она была категорически против назначения Боякова на роль художественного руководителя МХАТа три года назад. Впоследствии мы восстановились через суд, — вспоминает Корепин.

Но даже после восстановления, по словам Корепина, «доронинских артистов, а их было 17 человек», сняли со всех ролей, не допускали на сборы труппы.

Ни на одну встречу, ни на одно собрание. Стояли два охранника и не пускали артистов, говоря, что нас в этом списке приглашённых нет, — добавил актёр.

Дмитрия Корепина увольняли дважды. В первый раз — вскоре после прихода во МХАТ Эдуарда Боякова, во второй — в период пандемии весной 2021 года.

Грозились выгнать (администрация театра во главе с Эдуардом Бояковым. — NEWS.ru) ещё и из театрального общежития, где я живу. В пандемию остаться без работы и без крыши над головой — сомнительное удовольствие. Но я не сдался, а свои права снова отстаивал в суде. И снова выиграл. Когда-нибудь напишу книгу об этом периоде своей жизни, — пообещал Корепин.

Дмитрий рассказал, что все эти три года группа артистов вела с Эдуардом Бояковым «почти невидимую» борьбу. Ключевыми этапами стали личная беседа Татьяны Дорониной с президентом России после церемонии вручения госнаград в Кремле и открытое письмо Дорониной к Владимиру Путину с просьбой «убрать торгашей из театра». Под «торгашами» народная артистка ССССР имела в виду команду нового худрука. Доронина отмечала, что только президент может помочь «спасти то, что когда-то называлось МХАТом им. Горького».

Президент тогда публично никак не отреагировал. Но на самом деле реакция Путина, видимо, всё-таки последовала. Он услышал её, — предполагает Дмитрий Корепин.

Актёр отмечает, что после обращений Дорониной к Путину во МХАТе прошли масштабные проверки, в том числе финансовой деятельности театра.

Но это тема отдельного разговора. И не со мной, а с представителями, видимо, прокуратуры — о том, какие нарушения были обнаружены, — сказал Корепин.

Важной вехой в истории театра стал приказ министерства культуры об изменении Устава. Согласно новым правилам, главным лицом МХАТа стал не художественный руководитель, как раньше, а директор. Он должен принимать все ключевые решения — и финансового порядка, и кадрового. По новому Уставу, директор также имеет право уволить худрука.

Эдуард Бояков Сергей Киселев/АГН «Москва»

Пока временно исполняющим обязанности директора был Олег Михайлов, которого в театре называют «человеком Боякова», новый Устав не имел особого значения, так как, со слов артистов, врио директора каждый свой шаг согласовывал с худруком. Но после назначения директором Владимира Кехмана всё изменилось. Дмитрий Корепин подчернул, что тот сразу стал принимать самостоятельные решения: сначала перенёс показ скадального спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой на неопределённое время, затем предложил уволиться Эдуарду Боякову.

На вопрос NEWS.ru, есть ли надежда на возвращение в стены МХАТа Татьяны Дорониной, Дмитрий Корепин и другая актриса театра, Лидия Матасова, ответили утвердительно.

По мнению Корепина, надо как можно скорее вернуть прежний вид гримёрке народной артистки СССР, так как вещи Дорониной, с его слов, были вынесены вскоре после прихода Боякова и поставлены под дверь её рабочего кабинета.

Кабинет Татьяны Васильевны был рабочим пространством, а гримерная — личным. Стояли иконы, висели портреты из спектаклей. Она (Доронина. — NEWS.ru) иногда ночевала в своей гримёрной, когда оставалась в театре допоздна. При Боякове её вещи из гримерной были вынесены, они до сих пор сложены в коридоре. Если Татьяна Васильевна, вернувшись, застанет свою гримёрную пустой, расстроится. Поэтому её вещи срочно должны вернуться в гримёрку. Это будет справедливо и станет знаком начала восстановления театра, который она создала и сумела защитить, — заключил Корепин.