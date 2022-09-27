Председатель худсовета «Современника» рассказал об изменениях в театре Глава худсовета «Современника» Ветров анонсировал появление многих новых имён в афише театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель художественного совета театра «Современник», народный артист России Владислав Ветров рассказал NEWS.ru, каких изменений стоит ждать поклонникам прославленной труппы и когда коллектив объявит планы на новый сезон. По словам Ветрова, худсовет, созданный в июле 2022 после смены руководства «Современника», — совещательный орган, решения которого носят рекомендательный характер. Также он анонсировал «много новых имён» в афише театра.

Мы пытаемся работать. Сейчас готовим будущий сезон, надеюсь, он будет насыщенным. Какого-то состояния подвешенности я не наблюдаю, всё происходит в запланированном режиме. Старые планы будут воплощаться и очень много новых, в афише появятся много толковых и известных имён в этом и в следующем сезоне, — пообещал Ветров.

Артист объяснил, что согласился возглавить созданный этим летом в результате кадровых перестановок худсовет театра, так как «Современник» настолько вошёл в его жизнь, «так много дал мне, лично Галина Борисовна Волчек, что я счёл невозможным отказаться и бросить всё это на самотёк».

Это же совещательный орган, решения которого носят рекомендательный характер, не больше и не меньше. Поэтому это в какой-то мере альтруистическая работа: поиск режиссёров, материалов, которые бы удовлетворили коллектив «Современника». А он достаточно требовательный и к своему репертуару, и к художественному методу. Сейчас все отдыхают, а я два с лишним месяца день через день встречаюсь с директором театра Юрием Анатольевичем Кравцом. Мы с ним всё время думаем, обсуждаем, приглашаем людей, проводим беседы, выясняем. Это вот такая работа, — пояснил Ветров.

Он сообщил, что о планах «Современника» на предстоящий сезон будет объявлено 1 октября на сборе труппы. При этом председатель худсовета заверил, что планы выпустить спектакли «Август. Графство Осейдж» Марата Гацалова и «Гроза» Виктора Рыжакова, бывшего худрука театра, остаются в силе.

Никаких революционных заявлений и изменений не наблюдается, — сказал Владислав Ветров.

Ранее сообщалось, что 1 октября на основной сцене Театра на Таганке состоится премьера спектакля «Поцелуй. Конармия». По словам режиссера Дениса Азарова, спектакль-атмосфера о любви на фоне хаоса погрузит зрителя во взаимоотношения героев с помощью пластических образов. Эмоции здесь передаются с помощью ритма и энергии, а слова отходят на второй план.

Самое ценное в произведении «Конармия» Исаака Бабеля — это рассказ «Поцелуй», считает Азаров. Он отметил, что сюжетных подробностей из других рассказов не будет, а весь спектакль является результатом коллективного творчества, каждый член команды привнёс что-то свое.