«Офицеры России» оценили новый монолог Ахеджаковой о ветеранах

Общественная организация «Офицеры России» оценила изменения, внесённые в монолог актрисы Лии Ахеджаковой в спектакле «Первый хлеб» театра «Современник» после жалобы в Генпрокуратуру. В беседе с NEWS.ru председатель президиума организации Сергей Липовой отметил, что доволен новой версией монолога о ветеранах и повторных жалоб не будет.

Мы считаем логичным и правильным решение руководства «Современника» убрать фразы, оскорбляющие ветеранов, из спектакля. Мы уважительно относимся к деятелям культуры и ждём в ответ всего лишь взаимного уважения к ветеранскому сообществу, — отметил он.

При этом Липовой подчеркнул, что организацию волновали лишь оскорбления ветеранов. Всё остальное — сцены поцелуев мужчин и ругательства — находятся, по его словам, в компетенции министерства культуры.

21 июля стало известно, что спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» стал причиной обращения в Генеральную прокуратуру и столичную мэрию представителей общественной организации «Офицеры России» из-за оскорблений ветеранов.

Предполагается, что оскорбление содержалось в монологе Лии Ахеджаковой, которая исполняет роль бабушки Нурии. По сюжету её героиня, будучи пьяной, приходит на могилу мужа и произносит следующие слова, к которым и возникли претензии у «Офицеров России».

Да! Герой ты, вроде как. Ты ж в великую нашу самую отечественную воевал (...) Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Говнюк? — говорила она в постановке.

Позже Ахеджакова опровергла наличие оскорблений в своём монологе и заверила, что никаких ругательств в спектакле нет, однако руководство театра «Современник» всё-таки решило сократить текст бабушки Нурии, убрав спорные моменты. При этом в спектакле остались сцены поцелуев мужчин, расценённые некоторыми зрителями как пропаганда ЛГБТ. Так, российский телеведущий Владимир Соловьёв обрушился из-за этого с критикой на спектакль «Современника».