Новый директор МХАТа сравнил Бузову с Цискаридзе по престижности

Новый директор МХАТа Владимир Кехман объяснил увольнение Бузовой из театра, сравнив её с Николаем Цискаридзе по гонорарам. По словам Кехмана, пока он точно знает, что люди платят большие деньги, чтобы увидеть Цискаридзе, на Бузову же было продано мизерное количество билетов, сообщает РЕН ТВ.

Директор театра заявил , что баснословные сборы за спектакль с участием Бузовой, о которых говорила сама поющая ведущая, это «миф».

То есть Цискаридзе: гонорар — 500 тысяч, сбор — 6 миллионов. Это я понимаю. Всё остальное пока на сегодняшний день — миф. Бесплатно все ходят, но чтобы заплатить деньги и прийти — это другая составляющая. Поэтому я всегда говорил и буду говорить, театр — особое место, здесь жизнь «лайф». Наверное, всё у нас переходит в виртуальное, за исключением театра, театр останется всегда в «лайфе», и, конечно, мы этому очень рады, — пояснил свою позицию Кехман.

Глава администрации МХАТа добавил, что на спектакль «Чудесный грузин», в котором участвует экс-ведущая «Дома-2», было продано всего 225 билетов, поэтому он не видит смысла оставлять его в репертуаре учреждения.

Это цифра, которая не позволяет мне выпустить этот спектакль на сцену, поэтому мы его отменили, ничего другого нет, — пояснил Кехман, добавив, что здесь количество подписчиков Бузовой роли не сыграло, то есть «конверсия Instagram оказалась равна нулю».

Ранее консультант по личному бренду, руководитель пиар-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина заявила, что отказ Московского Художественного академического театра имени Горького (МХАТ) от сотрудничества с актрисой Ольгой Бузовой — это конфликт старой культуры и новой медийности. Она также считает, что Бузову намеренно пытаются унизить.