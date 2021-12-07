Названа причина удаления из репертуара МХАТа спектакля с Бузовой

Спектакль «Чудесный грузин» с участием телеведущей Ольги Бузовой был убран из репертуара МХАТа в связи с несоответствием текущим «конъюнктурным целям общественного развития», пояснил бывший директор по связям с общественностью театра Вадим Ампелонский. Он уточнил, что постановка вызвала слишком мощный общественный резонанс, пишет «Газета.Ru».

В этом смысле «Чудесный грузин» был одновременно постановкой и суперактуальной, и традиционалистски обусловленной. Снятие «Чудесного грузина» с репертуара МХАТа, которое де-факто состоялось за полтора месяца до появления господина Кехмана в театре, говорит о том, что события в области культуры с таким мощным резонансным потенциалом сегодня не соответствуют конъюнктурным целям общественного развития, — уточнил Ампелонский.

По его мнению, постановка «била в точки общественного разлома», причём как в историческом смысле, так и современном. При этом, добавил Ампелонский, личность Иосифа Сталина, о котором была постановка, сейчас в России вызывает полярные оценки. К Ольге Бузовой отношение россиян также неоднозначное, пояснил бывший пиар-директор МХАТа. Он напомнил, что перед июньской премьерой спектакля случился столь мощный общественный резонанс, что театру была обеспечена медийная повестка на целый месяц.

Владимир Кехман был назначен на пост генерального директора МХАТа им. Горького 27 октября. После этого из театра были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. Чуть позже ушёл художественный руководитель Эдуард Бояков. Была также отменена постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Кехман объяснил увольнение Бузовой её высоким гонораром, несоразмерным с продажами билетов на спектакль.

Ранее Эдуард Бояков рассказал о будущем спектакля «Чудесный грузин». По его словам, постановка, возможно, вернётся в новом негосударственном театре, который должен возглавить Бояков.