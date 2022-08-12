«Мудрость обошла стороной»: драматург оценил шоу Петрушевской с Хаматовой Драматург Левитас назвал пропагандой постановку Петрушевской с Хаматовой и Белым в Латвии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Людмила Петрушевская

Драматург Игорь Левитас раскритиковал предстоящие выступления автора пьес и поэтессы Людмилы Петрушевской с Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым в Прибалтике. Артисты собрались выступать в Риге, Таллине и Вильнюсе. Свою постановку Петрушевская назвала «представлением-кабаре», сообщает «Абзац».

В рамках представления актёры и сама автор «кабаре» будут читать стихи, петь песни и танцевать. Однако Левитас сильно усомнился, что всё это имеет какое-то отношение к театру.

Я даже не знаю, как назвать эти вечера, хотя Петрушевская назвала это «кабаре». Ну, пусть она попрыгает и сделает канкан в свои 84 года. Вообще, мудрость приходит вместе с возрастом. У большинства, по крайней мере. А в её случае, видимо, мудрость обошла стороной, — сказал публицист.

Об искусстве в данном случае, считает драматург, и речи быть не может — всё это ни что иное, как обыкновенная пропагандистская акция.

Это обычная пропагандистская акция, которую можно сравнить с тем, как когда-то украинские дамы выходили в белых трусах, испачканных кетчупом, и говорили о том, что якобы русские солдаты насилуют украинских женщин, — пояснил Левитас.

Ранее автор некогда популярных пьес Людмила Петрушевская заявила о своём намерении задним числом отказаться от Государственной премии в знак протеста против возможной ликвидации Верховным судом РФ общества «Мемориал», уже объявленного иностранным агентом.