https://static.news.ru/photo/a4d4f98a-2e74-11ea-b162-fa163e074e61_660.jpg Галина Волчек Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Могила Галины Волчек оказалась вся усыпана цветами на девятый день после её смерти. Фотографию опубликовал в соцсети актёр Кирилл Сафонов, который так и подписал снимок: «9 дней».

На могилу также кто-то положил сигареты: режиссёр курила и так и не избавилась от вредной привычки.

Примечательно, что в момент смерти Галины Волчек в её театре шёл спектакль «Агония». Шокированные известием актёры не смогли выйти на поклон к зрителям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский режиссёр Виктор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник». С 2012 года Рыжаков возглавлял Центр им. Всеволода Мейерхольда.