https://static.news.ru/photo/cec1f21a-6f2a-11ea-bca8-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцкая и Александр Домогаров в спектакле «Сцены из супружеской жизни» Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Народный артист России Александр Домогаров объяснил, чем было вызвано его решение о прекращении сотрудничества с МХАТ им. Горького. По словам актёра, руководство театра не заплатило ему мартовский гонорар за участие в спектакле Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни».

Денег за выполненную работу я пока не видел, сказал Домогаров в интервью StarHit.

Зато от директора МХАТа получил издевательское письмо о том, что меня с публикой связывают «не только финансовые обязательства», поэтому играть я должен при любом раскладе. Эти деньги мне больше не нужны, я дарю их театру. И разрываю с ним все связи, — отметил актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Домогаров покинул МХАТ имени Горького, назвав его лжетеатром. Он отказался раскрывать подробности конфликта. Народный артист России работал приглашённым актёром в театре, он более 25 лет служит в Театре имени Моссовета. Объявляя об уходе из театра, Домогаров заявил, что «разорвал отношения с верхом власти МХАТа», а также с финансовым директором.