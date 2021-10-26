Константин Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова

Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. На этом посту он сменил Сергея Женовача, который уволился по собственному желанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкультуры.

Заслуженный деятель искусств России, лауреат Госпремии РФ Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актёр, режиссёр театра и кино Константин Хабенский, — говорится в сообщении министерства.

Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.

В Минкультуры полагают, что Хабенский обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. В расчёт принимается тот факт, что он сам много лет проработал в МХТ им. А. П. Чехова и знает ситуацию изнутри.

Также там сообщили, что новым гендиректором МХАТа им. Горького назначен Владимир Кехман, который при этом продолжит работать в качестве худрука Михайловского театра (Санкт-Петербург). На место худрука, которое занимал Кехман в Новосибирском академическом театре оперы и балета, придёт Дмитрий Юровский, главный дирижёр НОВАТ, Королевской фламандской оперы в Антверпене и Генте и оркестра «Русская филармония».

Ранее в МХТ имени Чехова заявили, что назначение Хабенского худруком может привести к расколу в театре. По словам одной из сотрудниц учреждения культуры, помимо Хабенского на это кресло претендовал также Евгений Миронов.