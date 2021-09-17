«Ингосстрах» поздравил Нижний Новгород гала-концертом Большого театра

16 сентября в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина состоялся торжественный гала-концерт в двух отделениях в рамках гастролей Большого театра России в Нижнем Новгороде. Мероприятие организовано совместно с бизнесменом Олегом Дерипаской и страховой компанией «Ингосстрах», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Жители Нижнего Новгорода получили возможность увидеть фрагменты из легендарных спектаклей Большого театра: па-де-де из балета Петра Чайковского «Спящая красавица» в исполнении Евгении Образцовой и Семёна Чудина, дуэт из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева в исполнении Анастасии Сташкевич и Вячеслава Лопатина, одну из самых известных миниатюр — «Умирающего лебедя» Камиля Сен-Санса в исполнении Кристины Кретовой и ещё семь блистательных номеров. В гала-концерте также принял участие оркестр Большого театра под управлением заслуженного артиста России Антона Гришанина.

«Мы были рады поздравить нижегородцев с 800-летием города таким потрясающим способом — грандиозным гала-концертом артистов Большого театра. Более 27 лет „Ингосстрах“ предлагает жителям Нижнего Новгорода надёжную страховую защиту и старается поддерживать такие масштабные инициативы, как проведение юбилейных торжеств. Спасибо Большому театру за сотрудничество и желание популяризировать великую балетную школу в регионах нашей страны», — заявил генеральный директор компании «Ингосстрах» Андрей Ларкин.

По словам руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева, подобные мероприятия с участием лучших артистов страны могут стать доброй традицией и в других регионах.

«Надеемся, что наше выступление на сцене Нижегородского государственного театра стало запоминающимся и вдохновляющим подарком для всех жителей Нижнего Новгорода. Благодарим „Ингосстрах“ и Олега Дерипаску за возможность отпраздновать 800-летие города столь фееричным способом. Уверен, что реализация подобных культурных инициатив станет доброй традицией и в других регионах России», — сказал Вазиев.

«Гастроли Большого театра — это замечательный подарок всем нижегородцам и гостям города. События подобного масштаба, безусловно, оставляют след и вносят вклад в развитие культурной жизни региона. Кроме того, для нашего театра это уникальная возможность обмена опытом, а для студентов театрального училища — большая удача увидеть, как работают лучшие из лучших мастеров нашей страны», — отметил министр культуры региона Олег Беркович.

Компания «Ингосстрах» является генеральным спонсором Большого театра с 2019 года. За годы успешной совместной деятельности партнёрам удалось реализовать множество проектов в области балетного искусства.