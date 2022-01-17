Хабенский, Леонтьев, Золотовицкий простились с Вознесенской: фото церемонии

В Москве прошла церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». В понедельник, 6 декабря, в стенах Театра имени Евгения Вахтангова собрались видные деятели культуры, чтобы поучаствовать в уникальном мероприятии. «Звезда Театрала» — единственная награда в театральной сфере, которая носит статус независимой премии зрительских симпатий. Лауреаты определяются с помощью интернет-голосования.

Ведущими вечера стали заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Александр Олешко. О том, как проходила церемония, — в галерее NEWS.ru.