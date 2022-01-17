Хабенский, Леонтьев, Золотовицкий простились с Вознесенской: фото церемонии

В МХТ им. Чехова состоялась церемония прощания с народной артисткой России Анастасией Вознесенской. Актриса умерла 14 января, спустя почти год после смерти супруга, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. По мнению друзей семьи, Вознесенская так и не смогла смириться с потерей мужа. Они прожили вместе почти 57 лет.
На церемонию прощания с Анастасией Вознесенской пришли художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, народный артист России Авангард Леонтьев, режиссёр Николай Скорик и др.
После отпевания Анастасию Вознесенскую похоронят на Троекуровском кладбище, где находится могила её супруга.
Фото церемонии прощания с вдовой Андрея Мягкова в МХТ, где актриса прослужила с 1987 года (пришла сюда вслед за Олегом Ефремовым после раскола «Современника»), — в галерее NEWS.ru.
Константин Хабенский. Российский актёр театра и кино, общественный деятель
Артем Соболев/NEWS.ru
Актёр Авангард Леонтьев
Артем Соболев/NEWS.ru
Ректор Школы-студии МХАТ, актёр Игорь Золотовицкий
Артем Соболев/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской в МХТ имени А. П. Чехова
Артем Соболев/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской в МХТ имени А. П. Чехова
Артем Соболев/NEWS.ru
Режиссёр, актёр Николай Скорик
Артем Соболев/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской в МХТ имени А. П. Чехова
Артем Соболев/NEWS.ru
Актёр Авангард Леонтьев
Артем Соболев/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской в МХТ имени А. П. Чехова
Артем Соболев/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской в МХТ имени А. П. Чехова
Артем Соболев/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской в МХТ имени А. П. Чехова
Артем Соболев/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской в МХТ имени А. П. Чехова
Артем Соболев/NEWS.ru