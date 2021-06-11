Главная героиня спектакля во МХАТе рассказала о работе с Бузовой

https://static.news.ru/photo/4edaea0a-cab1-11eb-b9a5-96000091f725_660.jpg Амина Синагатуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Амина Синагатуллина, сыгравшая главную женскую роль в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького, рассказала в беседе с корреспондентом NEWS.ru о работе с приглашённой звездой Ольгой Бузовой.

Начинающая актриса призналась, что ей было приятно работать на сцене с такими известными артистами, тем более сама она пока всего лишь студентка. Амина учится на втором курсе в ГИТИСе (мастерская В. В. Клементьева при МХАТе).

Несмотря на то что 20-летняя актриса исполняла главную роль (девушки, влюблённой в Иосифа Сталина), журналисты не обратили на неё особого внимания — всех затмила Ольга Бузова. При этом Амина нисколько не обижается на то, что все лавры достались экс-ведущей «Дома-2».

Я была готова к этому. Я стояла [на пресс-подходе] и вдохновлялась, как человек (Ольга Бузова. — NEWS.ru) умеет разговаривать. Потому что даже вы сейчас один на один задаёте мне вопрос, а у меня не выходит так вязать мысли. Каждый день есть чему учиться, — отметила актриса.

Также Синагатуллина рассказала, как оказалась в столь юном возрасте главной героиней спектакля во МХАТе:

Начались первые читки спектакля «Чудесный грузин», и меня не позвали. А как бы «Чудесный грузин» как раз для девочки с моей внешностью, потому что мне закрыт путь в некоторые спектакли, так как я нерусская. Так что я должна была с моим лицом и характером быть здесь. <...> Я подошла к куратору нашего курса, она тоже работает здесь, в театре, и попросила поговорить с Ренатой (режиссёр спектакля «Чудесный грузин». — NEWS.ru), чтобы меня рассмотрели для участия в спектакле. Так и получилось, хотя я ни на что не надеялась даже.

10 июня во МХАТе имени Горького состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин». Главные роли исполнили Георгий Иобадзе (Иосиф Сталин), заслуженный артист РФ Максим Дахненко (Сильвестр Ломджария, руководитель группы рабочих) и Амина Синагатуллина (Наташа, дочь Ломджарии). Главной звездой постановки стала Ольга Бузова, представшая в роли певицы, оказавшейся по итогу шпионкой, Бэллы Шанталь. Корреспондентам NEWS.ru удалось в числе первых увидеть экс-ведущую «Дома-2» на сцене одного из главных театров страны.

Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Георгий Иобадзе в роли Иосифа Сталина в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Георгий Иобадзе в роли Иосифа Сталина в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова в роли певицы Бэллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков, певица Ольга Бузова и актёр Георгий Иобадзе (слева направо на втором плане) после пресс-показа спектакля «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького Сергей Булкин/NEWS.ru