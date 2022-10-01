Двое детей и восемь внуков: как сложились судьбы потомков Олега Ефремова 1 октября Олегу Николаевичу Ефремову исполнилось бы 95 лет

Фото: Valerie Plotnikov/Global Look Press

Советский и российский актёр театра и кино Олег Ефремов

Имя Олега Ефремова давно стало важной частью истории русского театра. Будущие поколения будут изучать его биографию, как сейчас исследуют биографии Константина Станиславского, Всеволода Мейерхольда, Михаила Чехова. Он не только сыграл сотню ролей, поставил десяток спектаклей, основал театр «Современник» и инициировал один из самых громких театральных скандалов — раздел МХАТа, но и стал основателем целой актерской династии. Как сложились судьбы потомков Ефремова — в материале NEWS.ru.

Родители Николай и Анна Ефремовы

Родители будущего актера не имели отношения к театру. Отец Николай Иванович Ефремов был бухгалтером. Сначала семья жила в большой коммунальной квартире на Арбате, а затем Николая отправили на службу в Воркуту. Там Ефремов-старший работал бухгалтером в системе ГУЛАГа. Это время совпало со школьными годами Олега. Мальчик рос среди заключенных и их детей. К 14 годам он научился пить и курить и практически сколотил банду. Но отец, заметив неладное, отправил семью назад в Москву.

Николай Иванович прожил до 93 лет и воспитал не только сына, но и внуков. Всегда трепетно относился к профессиям своих потомков и помогал им. По словам Олега Ефремова, именно отец дал ему первые ориентиры добродетели в жизни.

Брат Герман Меньшенин

Если имя Олега Ефремова широко известно общественности, то его двоюродного брата-ровесника Германа Меньшенина знает куда меньше людей. В детстве мальчики много времени проводили вместе, оба увлекались театром, ставили детские представления. Со слов Олега Ефремова, его отец часто вспоминал, как еще до поездки в Воркуту братья «вырезали из бумаги кукол, делали какие-то простые декорации». А когда пришло время выбирать профессию, пошли в артисты.

В годы Великой Отечественной войны Меньшенина эвакуировали в Куйбышев. Там он окончил театральную студию при местном театре драмы, а затем поступил на высшие режиссерские курсы. Герман работал режиссером и художником в Ярославле, Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже. Брат Ефремова скончался в 1994 году.

Фото: wikipedia.org Молодые Олег Ефремов и Герман Меньшенин на театральной сцене

Олег Ефремов

Родоначальник династии и человек, о творческом пути которого написано порядка десятка книг. Интересно, что несмотря на детскую тягу к театру, на пороге Школы-студии МХАТ Ефремов оказался случайно. Друг уговорил пойти с ним поступать в Школу-студию МХАТ.

Я читал «Как хороши, как свежи были розы». А на экзамене — «Желание славы». Конкурс был тогда колоссальный — 500 человек на место (это весной 1945-го). После второго тура ко мне пришли Игорь Дмитриев и Толя Вербицкий, они тогда уже были студентами, и сообщили, что я, кажется, прохожу. Тогда я решил побриться наголо перед третьим туром, надел чужой костюм (достался от расстрелянного родственника) и в этом самом виде (от самолюбия и закомплексованности) заявился на третий тур, — вспоминал Ефремов.

В центре приемной комиссии сидел Николай Хмелев, тогда худрук МХАТа, а рядом — все ведущие актеры театра. Ефремов начал читать. У юноши тряслись колени, а за столом раздавался смех. Кандидата попросили прочесть Пушкина, и он зарядил «Желание славы» классика. Ефремов вспоминал, как неуместно тогда выглядел: тощий, длинный, наголо бритый, в коротеньких брючках. Но видного абитуриента взяли, а через 25 лет Ефремов стал художественным руководителем МХАТа.

Анастасия Ефремова, старшая дочь Олега Ефремова

Еще в студенческие годы Олег Ефремов женился на однокурснице Лилии Толмачёвой. После окончания Школы-студии МХАТ Лилия уехала работать в Саратов, а Олег остался в Москве. Однако в главный театр страны его не взяли. Ефремов пошел работать в Центральный детский театр (ныне РАМТ). Молодые люди прожили вместе всего полгода, но потом долго не могли развестись: не хотели портить друг другу карьеры.

Когда Ефремов основал «Современник», то пригласил в труппу Толмачёву. Тогда же женщина узнала, что Ефремов состоит в отношениях с писательницей и сценаристкой Ириной Мазурок, которая ждет от него ребенка.

Женщины, как и алкоголь, ему были нужны, чтобы поддерживать себя в творческом накале, — говорила о бывшем муже Лилия Толмачёва.

В 1956 году у Ефремова родилась дочь Анастасия. Но на ее матери Олег не успел жениться. Сначала не мог, а потом уже не было надобности. Когда девочке было три года, пара рассталась.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Анастасия Ефремова

При этом связи с дочерью Ефремов никогда не терял. Несколько лет Анастасия жила в семье отца вместе с мачехой Аллой Покровской, матерью Михаила Ефремова. И даже снималась вместе с отцом картине Вадима Зобина «Дни хирурга Мишкина». Но актерская профессия не привлекала Анастасию. Она получила театроведческое образование, а позже вышла замуж и родила троих детей: Олега, Ольгу и Викентия.

Долгое время Анастасия занималась детьми в дачном поселке Валентиновка, куда переехала после рождения дочери. А сейчас возглавляет фонд Олега Ефремова.

Олег Ефремов — младший, внук Олега Ефремова

Старшего сына Анастасии назвали в честь деда Олегом, но, к несчастью, его не стало спустя два года после смерти Олега Ефремова. Парень учился на четвертом курсе актерского факультета ВГИКа, однако за четыре дня до сдачи экзаменов попал под поезд на 29-м километре Ярославского направления Московской железной дороги. Олегу был всего 21 год.

Ольга Ефремова, внучка Олега Ефремова

Ольга продолжила путь знаменитого деда и окончила актерский факультет Щукинского училища, долгое время работала в Вахтанговском театре. Еще во время учебы Ольга снималась в кино, но, как правило, в эпизодах: «Люба, дети и завод», «Кадетство», «Кодекс чести 3».

На сегодняшний момент в фильмографии актрисы более 30 работ, но главных ролей среди них почти нет. Сейчас, по словам матери, Ольга находится «в свободном полете».

Михаил Ефремов, младший сын Олега Ефремова

Второй ребенок Олега Ефремова в представлении не нуждается. Сын Олега Ефремова и актрисы Аллы Покровской — самый известный на сегодня представитель династии. По мнению ряда критиков, по популярности и художественному дарованию он достиг, если не перерос, отца.

Мишка очень похож на отца и внутренне, и внешне. В нем есть папино обаяние, харизма и внутренний стержень. Отношения отца с Мишей были непростыми, Миша мог резко ответить, хлопнуть дверью... Но при этом я не припомню случая, чтобы они поссорились больше чем на два-три дня. Конфликты, которые между ними происходили, были сильно раздуты окружающими. Главное, был уникальный творческий контакт, счастливые годы совместной работы в театре, — говорила о брате Анастасия.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Михаил Ефремов

От знаменитого отца Михаил Ефремов перенял не только талант, но и вредные привычки. Актер не раз попадал в поле зрения СМИ в нетрезвом состоянии, а последний инцидент привел к ДТП со смертельным исходом. Михаил оказался в тюрьме, его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Сын не отстает от отца и на любовном фронте: у Михаила шестеро детей и четыре брака.

Никита Ефремов, старший сын Михаила Ефремова

Старший сын Михаила Ефремова Никита, рожденный в браке с филологом Асей Воробьевой, — популярный артист театра и кино. Роман Михаила и Аси начался, когда та была замужем за представителем другой известной актерской династии Антоном Табаковым. Ради Ефремова она оставила супруга и родила сына, когда ещё не был оформлен развод.

Бурный роман быстро закончился, но, как и Олег Николаевич, Михаил не терял связи с сыном. Никита окончил курс Константина Райкина в Школе-студии МХАТ, вошёл в труппу театра «Современник» и с тех пор не покидает сцену. Сегодня он много снимается («Нулевой пациент», «Лето», «Офлайн»), играет на сцене «Современника», ему также приписывают множество романов. Однако пагубными привычками Никита не страдает. Напротив, молодой человек занимается духовными практиками и спортом.

У нас в театре всегда принималась такая династийность, преемственность. В театре заключались семьи, рождались дети. И куда им идти еще, если не в театр? Олег Николаевич Ефремов был талантом в чистом виде, выдающейся личностью. И мне кажется, я могу позволить себе так сказать, он был счастливым человеком в личной жизни. Сколько бы романов ему не приписывали. У него двое прекрасных талантливых детей. И так много внуков! Многие ведь тоже артисты. Я видел Мишку на сцене — талантливейший артист. И Никита держит породу, — рассказал NEWS.ru актер МХТ им. Чехова, народный артист России Станислав Любшин.

Николай Ефремов, сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской

В 1991 году в браке с актрисой Евгенией Добровольской у Михаила Ефремова родился сын Николай. Будучи ребенком кулис, он тоже отправился на актерский факультет ГИТИСа, который закончил в 2013-м. С 14 лет парень начал сниматься в кино, и с тех пор его фильмография пополнилась еще 15 работами. Правда, главных ролей среди них пока нет.

Первая популярность пришла к Николаю в 2009 году, когда молодой человек появился в фильме «Весельчаки». Спустя несколько лет он засветился в драме «Духлесс». В начале 2017 года на канале «Домашний» вышла мелодрама с его участием о работе Фонда помощи женщинам, которые страдают от домашнего насилия. Сегодня Николай играет на сцене МХТ им. Чехова.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Михаил Ефремов с сыном Николаем

Сергей Ефремов (Анна-Мария Ефремова), ребёнок Михаила Ефремова и Ксении Качалиной

Старшая дочь Михаила Ефремова за последние годы стала не менее известной персоной, чем ее знаменитый отец. Только заслугой тому не художественные работы, а социальная позиция. Урождённая Анна-Мария Ефремова — «поэт, музыкант, активист и блогер», как она сама о себе пишет в социальных сетях. Незадолго до своего 20-летия Анна-Мария изменила имя на Аэм Тиллмари, а позднее нарекла себя небинарной персоной и попросила называть ее через местоимения он/они.

Сегодня Анна-Мария называет себя Сергеем, предпочитает говорить о себе в мужском роде. Ребенок Михаила Ефремова открыто выражает свое негативное отношение к гендерным стереотипам и признает наличие большого числа комплексов и проблем с психическим здоровьем.

Вера, Надежда и Борис, младшие дети Ефремова от Софьи Кругликовой

В пятом браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой у Михаила Ефремова появились трое детей. Этот брак актера длится уже 19 лет. Старшая дочь Вера поступила в ВШЭ на факультет «Управление в креативных индустриях». Надежда и Борис еще не закончили школу. Продолжат ли младшие актерскую династию Ефремовых — пока неизвестно.