Во вторник в возрасте 95 лет из жизни ушёл автор сценария картины «Покровские ворота», драматург и писатель Леонид Зорин. О его личной драме рассказал близкий друг, режиссёр, заведующий литературной частью МХТ имени Чехова Николай Шейко.
При этом сам Зорин в интервью признавался, что его знаменитая пьеса «Варшавская мелодия» является его интимным переживанием, но подробностями никогда ни с кем не делился.
Шейко в интервью «Экспресс газете»
При этом когда речь касалась его взаимоотношений с женщинами, он был немногословен. Когда-то он был донжуаном... У него были романы со знаменитыми актрисами, и об этих романах знала артистическая Москва, но сам Зорин не выдал ни одну свою любовь. Он рассказывал мне о том, что «Варшавская мелодия» — это история его любви с иностранной студенткой. Он хотел жениться на этой девушке, но границы, политика разлучили их, — рассказал Шейко.
Николай Михайлович пояснил, что в 1947 году в СССР был принят закон, запрещающий браки с иностранцами, и Леонид Генрихович сильно от этого пострадал, болезненно переживал эту любовь и «боялся даже вспоминать то время».
Первой женой Зорина была красавица Генриетта. Девушка работала учителем иностранных языков, но жизнь её была недолгой. От брака с ней у Зорина остался сын Андрей. Сейчас он является профессором Оксфорда.
Овдовев, драматург женился второй раз на Татьяне Поспеловой, дочери профессора Поспелова, которая была намного младше Зорина. Она — вдова драматурга.
При этом имени прототипа главной героини «Варшавской мелодии» Гелены Леонид Генрихович не раскрывал никому, но всегда давал понять режиссёрам, ставившим его пьесу, что Гелена — его любимая.
Как писал NEWS.ru, ранее о смерти Зорина сообщила его жена Татьяна.
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