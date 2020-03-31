https://static.news.ru/photo/65885288-735f-11ea-8459-fa163e074e61_660.jpg Леонид Зорин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Во вторник в возрасте 95 лет из жизни ушёл автор сценария картины «Покровские ворота», драматург и писатель Леонид Зорин. О его личной драме рассказал близкий друг, режиссёр, заведующий литературной частью МХТ имени Чехова Николай Шейко.

При этом сам Зорин в интервью признавался, что его знаменитая пьеса «Варшавская мелодия» является его интимным переживанием, но подробностями никогда ни с кем не делился.

Шейко в интервью «Экспресс газете» рассказал , что беседовал с драматургом почти каждый день до самой его смерти. И Зорин, по его словам, «скорее был весёлым человеком, в молодые годы — очень весёлым». Близкий друг утверждает, что образ Костика из «Покровских ворот» буквально полностью повторяет характер сценариста картины.

При этом когда речь касалась его взаимоотношений с женщинами, он был немногословен. Когда-то он был донжуаном... У него были романы со знаменитыми актрисами, и об этих романах знала артистическая Москва, но сам Зорин не выдал ни одну свою любовь. Он рассказывал мне о том, что «Варшавская мелодия» — это история его любви с иностранной студенткой. Он хотел жениться на этой девушке, но границы, политика разлучили их, — рассказал Шейко.

Николай Михайлович пояснил, что в 1947 году в СССР был принят закон, запрещающий браки с иностранцами, и Леонид Генрихович сильно от этого пострадал, болезненно переживал эту любовь и «боялся даже вспоминать то время».

Первой женой Зорина была красавица Генриетта. Девушка работала учителем иностранных языков, но жизнь её была недолгой. От брака с ней у Зорина остался сын Андрей. Сейчас он является профессором Оксфорда.

Овдовев, драматург женился второй раз на Татьяне Поспеловой, дочери профессора Поспелова, которая была намного младше Зорина. Она — вдова драматурга.

При этом имени прототипа главной героини «Варшавской мелодии» Гелены Леонид Генрихович не раскрывал никому, но всегда давал понять режиссёрам, ставившим его пьесу, что Гелена — его любимая.

Как писал NEWS.ru, ранее о смерти Зорина сообщила его жена Татьяна.