«Человек чести, дитя СССР»: друзья о Лановом в жизни, театре и кино 28 января 2021 года не стало народного артиста СССР, легенды театра им. Вахтангова Василия Семеновича Ланового

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Актер Василий Лановой во время сбора труппы Театра имени Евгения Вахтангова

Для нескольких поколений зрителей скончавшийся два года назад народный артист СССР Василий Лановой остается символом патриотизма, чести и мужества. На его Павку Корчагина и Ивана Варавву равнялись юноши, в его Вронского влюблялись женщины. В родном Вахтанговском Лановой сыграл более 50 ролей, был признанным мастером художественного слова и главным красавцем советского экрана. Масштаб личности этого актера выходил далеко за пределы творчества. О Василии Семеновиче в жизни, театре и кино NEWS.ru рассказали директор и артисты театра им. Вахтангова, где Лановой прослужил 64 года и куда приходил каждый день, пока были силы.

Кирилл Крок, директор театра им. Вахтангова:

— Василий Семенович был полностью человеком театра. Даже когда у него не было спектакля или репетиций, он не мог себе позволить не пройтись по Арбату и не зайти в театр Вахтангова.

Я уже был приучен, что дверь моего кабинета каждый день открывалась и в проём заглядывала голова Василия Семеновича, которая произносила: «Товарищ генерал, рядовой запаса Лановой прибыл!» В этом заключалась его харизма и манера — обязательно приходить в театр. Даже когда был ковид, я много раз просил его остаться дома, но он только отвечал: «Да я шарфом замотался, шапку натянул, и нормально. Ну не могу не пройтись по театру». В этом выражении скрывалась его невероятная любовь к Арбату. Такая жизненная преданность в простых бытовых вещах вроде невозможности не зайти в театр. Он это делал ежедневно.

Больше того, ни разу за время многолетних поездок театра Вахтангова на гастроли Василий Семенович не позволял себе сказать, что ему дали не тот номер, не так покормили, не туда посадили, отвезли или дали не то место в самолете. А когда к нему подходили с просьбой сфотографироваться или дать автограф, я ни разу от него не слышал «нет». Сколько бы часовых поясов ни преодолел, насколько бы уставшим ни был.

Василий Семенович никогда не изменял тем советским принципам, которые играл в кино. Какой бы ни была политическая ситуация в стране, Лановой не скрывал уважения к советской власти, вырастившей его.

Евгений Князев, народный артист России, ректор ВТУ им. Щукина:

— Лановой был уникальным человеком своего времени, советской эпохи, которой оставался верен до последних дней. Он спокойно воспринимал современную действительность, но для Василия Семеновича всегда была важна нравственная основа. Где бы он ни находился, на каких бы собраниях ему ни приходилось выступать, он ни под кого не подстраивался. Его профессиональная и человеческая позиции были созвучны. Нельзя было представить, чтобы он участвовал в спектакле, как-то порочащем его. Это были либо исторические роли, где он всегда был героем, либо персонажи с близкой ему нравственной позицией.

Василий Семенович был сложным человеком. Если привязывался к людям, то был им предан до конца, а если ненавидел, то тоже по-настоящему. И никакая сила не заставила бы его изменить мнение.

У нас с ним сложились прекрасные отношения. Меня всегда поражало, что Василий Семенович так искренне спрашивал о жизни моей семьи, детей, жены, куда мы поедем отдыхать и как отдохнули.

Он был в хорошем смысле жизнерадостным. Где бы мы ни оказались, в какие бы города ни приезжали, а гастролировали мы вместе больше 20 лет, он был очень приветливым и дружелюбным со всеми. Герой, красавец, советский Ален Делон, который никогда не стремился специально кому-то нравиться, как-то приодеться, рисоваться, как-то себя показать.

Я хорошо помню спектакль «Посвящение Еве», который стал последним в жизни Василия Семеновича. Это было в середине декабря, потом он заболел, а в конце января его не стало. Тот спектакль был необыкновенным. А Лановой — порывистым, стремительный, бодрым, красивым. Я понимал, почему женщины сходили по нему с ума даже тогда, когда он находился на склоне лет.

Юлия Рутберг, народная артистка России:

— Лановой — это легенда на много поколений. У него была какая-то удивительная судьба. При необыкновенной внешности он в молодости играл принцев, но потом, к счастью, в его кинематографической карьере возникли Павка Корчагин и Варавва в «Офицерах», которые разбавили палитру сказочных красавцев. Его судьба была насыщенной с первых студенческих шагов. Он всегда был на первой линии, играл главные роли, всегда его обожали.

И свое 80-летие Василий Семенович отмечал в Кремле, где с прямой спиной и фирменной харизмой три часа стоял на сцене. Помимо того, что он был прекрасным актером театра и кино, Василий Семенович очень многое сделал для художественного слова как чтец не только Пушкина, но и военной лирики.

Лановой до последнего был солдатом театра Вахтангова. До последнего на него битком были забиты залы. Достаточно было одной фамилии, чтобы зрители за считанные дни скупали билеты, а потом встречали его овациями на сцене. Он был живой легендой и удивительным патриотом. Да, мог в чем-то перегибать палку, мог ошибаться когда-то, но всегда доверял своему сердцу.

У меня с ним была совершенно удивительная история, когда мы должны были защищать памятник Михаилу Александровичу Ульянову, который должны поставить недалеко от Бахрушинского музея. Часть депутатов была против, потому что рядом находилась детская площадка. Хотя проект включает множество объектов, помимо памятника.

Мы с Василием Семеновичем ходили вдвоем. И когда одна из молодых депутатш попросила его представиться, он очень растерялся и сказал: «Артист театра Вахтангова Василий Лановой». Все присутствующие просто в обморок попадали, что чиновница была совершенно не в курсе, какую огромную творческую жизнь к тому моменту прожил этот человек. Мы тогда эту битву выиграли во многом благодаря его убежденности, обаянию, статусности.

Никто не был готов, что он так быстро уйдет. Лановой был невероятно сильным человеком, вылезал из жутких передряг, но сердце не выдержало. Василий Семенович был выдающимся человеком, который прожил выдающуюся жизнь.

Марина Есипенко, народная артистка России:

— Мне посчастливилось участвовать с Василием Семеновичем в двух спектаклях: «Лев зимой» и «Три возраста Казановы». В каждом спектакле он играл с большим удовольствием и с невероятным уважением к партнеру. Мы гастролировали со спектаклем «Три возраста Казановы», где был потрясающий состав. Василий Лановой, Юрий Яковлев, Евгений Князев и три женщины: я, Лена Сотникова и Оля Гаврилюк. Однажды в одну из таких поездок мы сидели в рижском ресторане. Василий Семенович куда-то отошел, а в это время к нашему столику подошел какой-то мужчина. Захотел познакомиться и пригласил потанцевать. Никаких грубостей. Но как только Василий Семенович это увидел, то коршуном подлетел к нам и сказал ему: «Это мои девочки!» Стоит ли говорить, что того мужчину как ветром сдуло.

Было еще одно значимое событие для молодежи театра Вахтангова. В 1991 году в третий раз был восстановлен наш легендарный спектакль «Принцесса Турандот». Как известно, Василия Семеновича еще называют «Вася Высочество всея Руси», потому что он блистательно играл принца Калафа. В нашей версии Калафа играли И. Лагутин, А. Рыщенков, А. Завьялов.

Однажды, спустя пять лет после премьеры, мы с Ольгой Чиповской, исполнительницей роли Адельмы, будучи в санатории «Актер» в Сочи, сидели на берегу моря в компании Василия Семеновича и его друга, которые тоже там отдыхали.

Мы выпивали красное вино, и вдруг Ольга спросила Василия Семеновича: «А слабо вам сыграть с нами „Принцессу Турандот“?» Он ответил: «Да легко. Вернемся из отпуска и на открытии сезона сыграем». На следующий день он, как всегда, в восемь утра бежал по спортивной дорожке вдоль моря. На завтраке мы его спросили, и он нам подтвердил, что сыграет спектакль. В день спектакля сам договорился с ребятами, исполнявшими роль принца Калафа, режиссерским управлением, назначил репетицию, а затем сыграл. Что мы все пережили — объяснить невозможно, но это запомнилось на всю жизнь.

После спектакля Михаил Александрович Ульянов, который тогда был художественным руководителем театра, подошел и спросил: «Вася, ну что же ты не предупредил? Мы бы афишу отдельную выпустили!» На что Лановой ответил: «Нет, Миш, это было один раз. Я просто обещал девчонкам». Вот что значит пацан сказал — пацан сделал. Не знаю, кто из артистов еще бы на такое отважился. Он был человеком слова и чести даже в таких авантюрах.

Лановой всегда вел себя очень по-мужски: помогал донести чемодан, открывал двери, подавал руку или пальто, защищал, оберегал. К сожалению, с уходом таких больших артистов исчезают и подобные личностные качества у мужчин. Благодаря Василию Семеновичу и образам, которые он создал в театре и на экране, воспитывались целые поколения. Он был примером служения женщине, семье, театру, родине.

Вообще артисты того поколения были настоящими личностями. Поэтому когда Лановой играл Павку Корчагина, капитана Грея в «Алых парусах» или Ивана Варавву в «Офицерах», у всех мурашки по коже бегали. И до сих пор бегают! Хотя он произносит свой текст без надрыва, без крика, а спокойно и сдержано. Но с такой правдой в глазах, что у меня каждый раз текут слезы. Василий Семенович был истинным патриотом. И то, что именно благодаря ему был создан «Бессмертный полк», каждый год объединяющий всё больше людей, просто поражает...