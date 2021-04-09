Богомолов оправдался за скандальную постановку «Кармен»

https://static.news.ru/photo/efd64d58-9a7f-11eb-ae35-96000091f725_660.jpg Константин Богомолов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Константин Богомолов вновь оказался в центре скандала с очередным спектаклем. Режиссёр на свой лад переделал «Кармен» Жожа Бизе, чем вызвал шквал критики со стороны зрителей.

В спектакле Кармен предстаёт еврейкой, а главным героем — русский солдат. Вместо классического диалога актёры читают рэп, вместо роз и признаний демонстрируют фантазийные сцены. Если это ещё зрители как-то восприняли, то эпизод, когда Кармен вместо розы вручает главному герою окровавленный тампон, возмутил всех.

В сторону мужа Собчак посыпались обвинения во второсортном юморе, в старании угробить театр, в безвкусице. Богомолов в ответ на это опубликовал видео с финала спектакля. В кадре видно, как публика аплодирует артистам стоя, что и должно служить, по мнению Богомолова, доказательством удачной постановки.

Назло дуракам выкладываю. Успех и доказательство того, что жизнь, дыхание сценического счастья и свободы, переживаемых артистами, вовлечённость публики, увлекательность истории вкупе с виртуозностью исполнения — важнее «правил», возмущений хранителей пыльной вечности, — подписал ролик режиссёр.

Однако, на публику это не подействовало, а своими эмоциональными эпитетами режиссёр только разозлил большинство пользователей.

Многие обиделись на «дураков», другие назвали спектакль «падением культуры», третьи пытались вступить с Богомоловым в дискуссию. «Это падение культуры. Мне вас жаль», «Бедный, бедный театр... Коллеги! Как вы это пережили?», «У кого что болит, тот о том и говорит», пишут в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Константин Богомолов прокомментировал интервью своей супруги Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. Как рассказал режиссёр, он поставил спектакль, посвящённый «черноте» человеческой души, и он вызвал у зрителей те же негативные чувства.