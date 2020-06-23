Умерла балерина Светлана Ефремова

Умерла балерина и заслуженная артистка РСФСР Светлана Ефремова. Ей было 73 года.
О её смерти
Ефремова танцевала на сцене Кировского (Мариинского) театра, но значительная часть её педагогической карьеры связана с Михайловским театром. Как педагог-репетитор она работала с нашими ведущими солистками, среди которых Анастасия Соболева, Светлана Бедненко, Ирина Кошелева, — говорится в сообщении на сайте театра.
Балерина исполняла партии в постановках «Жизель», «Шопениана», «Спящая красавица», «Корсар» и «Легенда о любви».
Как писал NEWS.ru, российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал, при каких условиях вернётся в Государственный академический Большой театр. Он заявил, что ему важно, кто будет занимать должность генерального директора.
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