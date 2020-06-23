Умерла балерина Светлана Ефремова

https://static.news.ru/photo/65715ae0-b542-11ea-be63-fa163e074e61_660.jpg Светлана Ефремова Фото: mikhailovskytheatre/facebook.com

Умерла балерина и заслуженная артистка РСФСР Светлана Ефремова. Ей было 73 года.

О её смерти сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу Михайловского театра. Ефремову похоронят на Смоленском кладбище. 23 июня проходит прощание с артисткой.

Ефремова танцевала на сцене Кировского (Мариинского) театра, но значительная часть её педагогической карьеры связана с Михайловским театром. Как педагог-репетитор она работала с нашими ведущими солистками, среди которых Анастасия Соболева, Светлана Бедненко, Ирина Кошелева, — говорится в сообщении на сайте театра.

Балерина исполняла партии в постановках «Жизель», «Шопениана», «Спящая красавица», «Корсар» и «Легенда о любви».

Как писал NEWS.ru, российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал, при каких условиях вернётся в Государственный академический Большой театр. Он заявил, что ему важно, кто будет занимать должность генерального директора.