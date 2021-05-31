Актёр Александр Збруев попал в больницу

Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован в одну из столичных клиник. По официальным данным, 83-летнего актёра положили на плановое обследование, сообщает РИА Новости.
Изначально информация о госпитализации Збруева
Александр Збруев находится в больнице на плановом лечении, — приводит издание слова представителя театра.
Александр Збруев в феврале этого года повторно заразился коронавирусом. Он был помещён в больницу с пневмонией и температурой 1 февраля. Актёр в тот день находился дома и «неплохо себя чувствовал». Днём ранее у него поднялась температура, медики осмотрели его и на всякий случай сделали компьютерную томографию, которая показала 16% поражения лёгких. Позже был подтверждён коронавирус.
Как сообщалось ранее, уже в конце февраля Збруев, который переболел коронавирусной инфекцией, заявил, что хорошо себя чувствует и приступит в скором времени к репетициям в театре. Он пояснил, что начнёт репетировать в тот момент, когда дойдёт очередь до сцены с его участием.