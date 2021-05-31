Актёр Александр Збруев попал в больницу

https://static.news.ru/photo/dac5b710-c23d-11eb-a67f-96000091f725_660.jpg Александр Збруев Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован в одну из столичных клиник. По официальным данным, 83-летнего актёра положили на плановое обследование, сообщает РИА Новости.

Изначально информация о госпитализации Збруева появилась в Telegram-каналах. Но в театре «Ленком», где служит известный артист, подчеркнули, что речь идёт именно о плановом обследовании.

Александр Збруев находится в больнице на плановом лечении, — приводит издание слова представителя театра.

Александр Збруев в феврале этого года повторно заразился коронавирусом. Он был помещён в больницу с пневмонией и температурой 1 февраля. Актёр в тот день находился дома и «неплохо себя чувствовал». Днём ранее у него поднялась температура, медики осмотрели его и на всякий случай сделали компьютерную томографию, которая показала 16% поражения лёгких. Позже был подтверждён коронавирус.

Как сообщалось ранее, уже в конце февраля Збруев, который переболел коронавирусной инфекцией, заявил, что хорошо себя чувствует и приступит в скором времени к репетициям в театре. Он пояснил, что начнёт репетировать в тот момент, когда дойдёт очередь до сцены с его участием.