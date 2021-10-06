Ахеджакова рассказала, как зрители встретили «Первый хлеб» после скандала

Вокруг спектакля театра Современник «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в одной из главных ролей недавно разразился скандал: «Офицеры России» пожаловались на унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ, а также на пропаганду гомосексуализма. В итоге постановку заморозили и впервые показали после долгого перерыва 3 и 4 октября. О том, как зрители встретили «Первый хлеб», рассказала Лия Ахеджакова в интервью для Sobesednik.ru.

Всё прошло хорошо. Друзьям, вкусу которых я верю, очень понравилось. Дал ли кто-то отмашку прекратить травлю? Это я не знаю, понятия не имею. Но мне кажется, в театр пришли люди очень-очень неравнодушные — те, кто готов театр защитить. Зрители пришли с кучей цветов и устроили прямо овации. Может быть, в этом дело, — рассудила Ахеджакова.

Она добавила, что «Первый хлеб» покажут в следующий раз 16 ноября. Ахеджакова выразила досаду из-за того, что новый спектакль показывают так редко, но обрадовалась тому, что «всё-таки он будет жить».

Ранее Ахеджакова опровергла информацию о том, что её вызвали на допрос в Следственный комитет из-за скандального спектакля «Первый хлеб».