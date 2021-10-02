«Это ошибка»: Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в СК

Народная артистка России Лия Ахеджакова опровергла информацию о вызове на допрос в Следственный комитет из-за спектакля «Первый хлеб». В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что разговаривала со следователем ещё месяц назад и с тех пор ничего нового не произошло.

Нет, это ошибка, — сказала Ахеджакова, комментируя информацию о допросе в СК.

Она пояснила, что в начале сентября следователь лично приезжал в театр и «очень деликатно с ней разговаривал».

Ранее появилась информация, что Ахеджакову вызвали в Следственный комитет. Об этом она якобы рассказала на сборе труппы театра «Современник». По её словам, она приходила в Следственный комитет на беседу в рамках проверки спектакля «Первый хлеб» по жалобе общественной организации «Офицеры России». Следствие подробно расспросило актрису о постановке и поинтересовалось, почему её героиня негативно высказалась о ветеранах.

21 июля сообщалось, что на спектакль «Первый хлеб» московского театра «Современник» поступила жалоба в Генпрокуратуру от представителей общественной организации «Офицеры России». Общественники сочли, что в монологах героев звучат оскорбления ветеранов. В частности, они предъявили претензии к Лие Ахеджаковой, которая исполняет роль бабушки Нурии. Её героиня по сюжету приходит на кладбище в состоянии алкогольного опьянения и произносит монолог рядом с могилой своего мужа.