Фото: Peter Dovgan via www.imago-images.de

Один из сотрудников службы безопасности Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, задержал на входе в одно из помещений первого ракетку мира Рафаэля Надаля, потребовав пропуск.

Судя по всему, испанский теннисист не взял с собой аккредитацию и просто показал на постер со своим изображением. В это время подошёл другой охранник и разрешил 33-летнему спортсмену пройти. 29-го...