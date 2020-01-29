Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл швейцарца Станислава Вавринку в матче ¼ финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, со счётом 6:1, 3:6, 4:6, 2:6 и впервые в истории своей карьеры пробился в финал турнира Большого шлема.
Матч продолжался 2 часа 22 минуты.
В полуфинале соревнований 22-летний представитель Германии сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) и Домиником Тимы (Австрия).
Один из сотрудников службы безопасности Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, задержал на входе в одно из помещений первого ракетку мира Рафаэля Надаля, потребовав пропуск, ранее писал NEWS.ru.
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