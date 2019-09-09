Пернелл-Карл Суббан и Линдси Вонн Пернелл-Карл Суббан и Линдси Вонн Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Афроамериканский хоккеист клуба «Нью-Джерси Девилз» Пернелл-Карл Суббан во время финального матча US Open между Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем запретил своей невесте, американской горнолыжнице Линдси Вонн поддерживать россиянина.

Медведев обыграл в одном из розыгрышей испанца, после чего Вонн начала аплодировать россиянину. Это увидел Суббан и прервала её аплодисменты.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США, проходившего в Нью-Йорке, писал News.ru.

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