https://static.news.ru/photo/6a28ebf4-d2ce-11e9-9778-fa163e074e61_660.jpgПернелл-Карл Суббан и Линдси ВоннФото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press
Афроамериканский хоккеист клуба «Нью-Джерси Девилз» Пернелл-Карл Суббан во время финального матча US Open между Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем запретил своей невесте, американской горнолыжнице Линдси Вонн поддерживать россиянина.
Медведев обыграл в одном из розыгрышей испанца, после чего Вонн начала аплодировать россиянину. Это увидел Суббан и прервала её аплодисменты.