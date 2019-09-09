https://static.news.ru/photo/6a28ebf4-d2ce-11e9-9778-fa163e074e61_660.jpg Пернелл-Карл Суббан и Линдси Вонн Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Афроамериканский хоккеист клуба «Нью-Джерси Девилз» Пернелл-Карл Суббан во время финального матча US Open между Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем запретил своей невесте, американской горнолыжнице Линдси Вонн поддерживать россиянина.

Медведев обыграл в одном из розыгрышей испанца, после чего Вонн начала аплодировать россиянину. Это увидел Суббан и прервала её аплодисменты.

Someone didn’t want Lindsey Vonn to clap for that. #usopen pic.twitter.com/SIjwk8whD0 — Jonathan Scott (@jonscott9) September 8, 2019

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США, проходившего в Нью-Йорке, писал News.ru.