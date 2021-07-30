Веснина и Карацев обыграли сербов с Джоковичем и обеспечили России золото

Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина обыграли сербов Новака Джоковича и Нину Стоянович в полуфинале Олимпийского турнира-2020 в миксте.

Встреча продлилась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу россиян. Сербы во втором сете вели с брейом (3:1), но упустили преимущество.

Таким образом в финале турнира в миксте Карацев/Веснина сыграют с другой российской парой Андрей Рублёв/Анастасия Павлюченкова, который ранее в пятницу выиграли свой полуфинал у австралийцев. У России будет золотая и серебряная медали в теннисном миксте.

Также в пятницу Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады и поборется за золото в теннисном одиночном разряде. Его соперник — Александр Зверев из Германии, обыгравший Новака Джоковича со счётом 1:6, 6:3, 6:1.