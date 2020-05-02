В Германии стартовал первый теннисный турнир после карантина

https://static.news.ru/photo/1244687c-8c47-11ea-91a4-fa163e074e61_660.jpg Дастин Браун Фото: Eibner-Pressefoto/imago-images.de

В Германии стартовал мужской выставочный турнир Tennis Point Exhibition Series, в котором восемь теннисистов соревнуются в укороченном формате.

Матчи проходят до победы в четырёх геймах (при счёте 4:4 играется тай-брейк) на закрытых грунтовых кортах Хёр-Гренцхаузена. В первый игровой день теннисисты Дастин Браун и Янник Ханфман одержали по две победы.

Это первый теннисный турнир после начала пандемии коронавируса, соревнования продлятся до 4 мая. Турнир проходит без зрителей, на корте находятся только игроки и судья.

Как писал NEWS.ru, международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса. Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников. Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной.