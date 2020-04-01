Уимблдон-2020 отменён из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/cf457282-742c-11ea-9c8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wimbledon 2020 Live/facebook.com

Международный теннисный турнир Уимблдон в 2020 году не состоится в связи с пандемией коронавируса.

Один из четырёх турниров Большого шлема решили перенести на следующий год, чтобы обезопасить спортсменов и их поклонников, сообщает Ordo News.

Председатель All England Lawn Tennis Club Ян Хьюитт назвал эту меру оправданной, передаёт BBC.

Ранее исполком Международной федерации настольного тенниса (ITTF) решил приостановить проведение соревнований под эгидой организации до 30 июня из-за пандемии коронавируса. Рейтинговые списки ITTF будут заморожены по состоянию на март 2020 года.