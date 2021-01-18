Украинская теннисистка сообщила о приступах паники из-за карантина

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Украинская теннисистка Марта Костюк должна две недели просидеть у себя в номере в Мельбурне (Австралия), поскольку на её рейсе были заболевшие коронавирусом. Как сообщила спортсменка изданию «Большой теннис Украины» , из-за жёсткого карантина у неё случаются приступы паники.

Было такое, что я просто сидела посреди комнаты и практически начинала плакать, потому что мне хотелось выйти на свежий воздух, — отметила теннисистка.

Турнир Большого шлема Australian Open-2021 пройдёт в Мельбурне 8–21 февраля. На нём разыграют 54,5 миллиона долларов.

Кроме Костюк на таком же жёстком карантине сидит её коллега — украинский спортсмен Сергей Стаховский. Также в соседнем номере живёт мама теннисистки, которая является её тренером. Общение с ней запрещено, поэтому за время карантина девушка так ни разу не увиделась с матерью.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая российская теннисистка, экс третья ракетка мира Анна Чакветадзе раскритиковала привилегии, сделанные австралийскими теннисными функционерами для американки Серены Уильямс в преддверии Australian Open. Кроме Уильямс первые три номера мужского и женского рейтингов проходят карантин в менее стеснённых условиях, чем остальные спортсмены.