Украинская теннисистка назвала секс причиной появления допинга в организме

https://static.news.ru/photo/5b42660a-b4c8-11eb-a7f3-96000091f725_660.jpg Даяна Ястремская Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская теннисистка Даяна Ястремская объяснила появление запрещённого вещества (метаболитов местеролона) в организме сексом с бывшим парнем. Об этом сообщает Der Spiegel.

По информации издания, её бывший молодой человек эти обвинения отверг, несмотря на то что отец Ястремской просил его взять вину на себя. Мужчина, чьё имя не называется (возможно, это был экс-тренер и бойфренд Ястремской Саша Баин), отказался сотрудничать с адвокатами теннисистки.

Официальные слушания по делу Ястремской пройдут в мае. Если ITF решит, что Ястремская пыталась скрыть употребление допинга, то ей грозит длительная дисквалификация. На данный момент 20-летняя спортсменка временно отстранена от спорта Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Срок временного отстранения отсчитывается с 7 января.

В тот же день Ястремская заявила, что вещество, найденное в её моче, используется для лечения мужчин.

Даяна Ястремская занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она трижды становилась победительницей турниров под эгидой организации.