https://static.news.ru/photo/470419e8-c51b-11e9-b03b-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс в первом раунде турнира серии Большого шлема US Open.

Об итогах жеребьёвки, прошедшей в четверг, 22 августа, сообщает официальный сайт турнира. Несмотря на то что теннисистки уже 22 раза играли друг с другом, это будет их первая встреча в рамках американского этапа Большого шлема. Преимущество в личных встречах удерживает Уильямс — 19 побед. Шараповой удалось победить американку лишь дважды, еще одна встреча закончилась досрочно из-за травмы Уильямс.

В настоящий момент Шарапова занимает 87-ю строчку в женском теннисном рейтинге. Серена Уильямс расположилась на восьмом месте. Американка удерживает рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема — 22, из них семь на Уимблдоне.

Ранее News.ru рассказывал о совместной фотосессии Марии Шараповой и Серены Уильямс в преддверии турнира US Open. В съёмке также поучаствовала действующая победительница турнира и первый номер рейтинга Наоми Осака.