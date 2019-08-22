Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс в первом раунде турнира серии Большого шлема US Open.
Об итогах жеребьёвки, прошедшей в четверг, 22 августа, сообщает официальный
В настоящий момент Шарапова занимает 87-ю строчку в женском теннисном рейтинге. Серена Уильямс расположилась на восьмом месте. Американка удерживает рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема — 22, из них семь на Уимблдоне.
Ранее News.ru рассказывал о совместной фотосессии Марии Шараповой и Серены Уильямс в преддверии турнира US Open. В съёмке также поучаствовала действующая победительница турнира и первый номер рейтинга Наоми Осака.