В этот день испытали подобные проблемы на кортах «Мельбурн-Парка» и другие теннисисты, в частности канадка Эжени Бушар и австралиец Бернард Томич. Не смогла завершить второй сет и россиянка Мария Шарапова. В пригороде Мельбурна она проводила выставочный матч против немки Лауры Зигемунд. Судья остановил его, чтобы не рисковать здоровьем спортсменок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Шарапова получила wild card на Открытый чемпионат Австралии. Россиянка занимает 147-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поэтому не смогла попасть в основную сетку Australian Open без wild card. Соревнования основной сетки турнира должны начаться 20 января.