Уже отказалась от продолжения борьбы словенка Далила Якупович. Она 14 января не смогла закончить поединок против швейцарки Стефани Фогель, сообщает CNN.

Distressing scenes in the Australian Open qualifiers in Melbourne as Dalila Jakupovic is forced to retire when bushfire smoke brings on a coughing fit pic.twitter.com/3IiDVHXMVx

В этот день испытали подобные проблемы на кортах «Мельбурн-Парка» и другие теннисисты, в частности канадка Эжени Бушар и австралиец Бернард Томич. Не смогла завершить второй сет и россиянка Мария Шарапова. В пригороде Мельбурна она проводила выставочный матч против немки Лауры Зигемунд. Судья остановил его, чтобы не рисковать здоровьем спортсменок.