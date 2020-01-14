https://static.news.ru/photo/c6fa592e-371b-11ea-b54d-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: Chris Putnam/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники Australian Open выражают недовольство решением организаторов теннисного турнира начать квалификацию. Лесные пожары ещё не подобрались к Мельбурну, но над городом висит смог.

Уже отказалась от продолжения борьбы словенка Далила Якупович. Она 14 января не смогла закончить поединок против швейцарки Стефани Фогель, сообщает CNN.

Я не могла дышать, не могла ходить. Просто опустилась на землю, потому что не могла стоять на ногах. Затем из-за нехватки воздуха у меня случилась паническая атака, — объяснила словенка.

Distressing scenes in the Australian Open qualifiers in Melbourne as Dalila Jakupovic is forced to retire when bushfire smoke brings on a coughing fit pic.twitter.com/3IiDVHXMVx — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 14 января 2020 г.

В этот день испытали подобные проблемы на кортах «Мельбурн-Парка» и другие теннисисты, в частности канадка Эжени Бушар и австралиец Бернард Томич. Не смогла завершить второй сет и россиянка Мария Шарапова. В пригороде Мельбурна она проводила выставочный матч против немки Лауры Зигемунд. Судья остановил его, чтобы не рисковать здоровьем спортсменок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Шарапова получила wild card на Открытый чемпионат Австралии. Россиянка занимает 147-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поэтому не смогла попасть в основную сетку Australian Open без wild card. Соревнования основной сетки турнира должны начаться 20 января.