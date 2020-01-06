https://static.news.ru/photo/cf546d7e-31f0-11ea-9271-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянка Мария Шарапова получила wild card на Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Шарапова занимает 147 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поэтому не смогла попасть в основную сетку Australian Open без wild card.

Быть в розыгрыше Australian Open — невероятно. У меня в Австралии было много взлётов и падений. Иметь ещё один шанс участвовать в соревнованиях — это особое явление, — цитирует Шарапову пресс-служба турнира.

Australian Open пройдёт с 20 января до 2 февраля в Мельбурне.

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова перечислила $25 тысяч на борьбу с природными пожарами в Австралии, писал NEWS.ru.