Россиянка Мария Шарапова получила wild card на Открытый чемпионат Австралии по теннису.
Шарапова занимает 147 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поэтому не смогла попасть в основную сетку Australian Open без wild card.
Быть в розыгрыше Australian Open — невероятно. У меня в Австралии было много взлётов и падений. Иметь ещё один шанс участвовать в соревнованиях — это особое явление, — цитирует Шарапову пресс-служба турнира.
Australian Open пройдёт с 20 января до 2 февраля в Мельбурне.
Ранее российская теннисистка Мария Шарапова перечислила $25 тысяч на борьбу с природными пожарами в Австралии, писал NEWS.ru.
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