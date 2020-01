Минувшей ночью в Мельбурн пришёл дым лесных пожаров. В связи с этим, местное Управление по охране окружающей среды (EPA) рекомендовало жителям города оставаться в помещении до улучшения ситуации в течение дня. Организаторы турнира, несмотря на рекомендации, отменили только утренние тренировки, а матчи отложили на час.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires . pic.twitter.com/WAJv6TzTjW