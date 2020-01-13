https://static.news.ru/photo/5681f0b8-36a2-11ea-bb40-fa163e074e61_660.jpg Далила Якупович Фото: Lu Hanxin/Xinhua/Global Look Press

Словенская теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть квалификационный матч первого круга Australian Open против Стефани Фогель из-за приступа кашля, спровоцированного дымом от лесных в Австралии.

Минувшей ночью в Мельбурн пришёл дым лесных пожаров. В связи с этим, местное Управление по охране окружающей среды (EPA) рекомендовало жителям города оставаться в помещении до улучшения ситуации в течение дня. Организаторы турнира, несмотря на рекомендации, отменили только утренние тренировки, а матчи отложили на час.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires . pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

Словенка вела в матче со счётом 6:4, 5:6, когда приступ кашля сбил её с ног, и она была вынуждена сняться с турнира.

Ранее сообщалось, что матчи Открытого чемпионата Австралии из-за лесных пожаров в стране могут пройти на крытых кортах, писал NEWS.ru.