https://static.news.ru/photo/5681f0b8-36a2-11ea-bb40-fa163e074e61_660.jpgДалила ЯкуповичФото: Lu Hanxin/Xinhua/Global Look Press
Словенская теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть квалификационный матч первого круга Australian Open против Стефани Фогель из-за приступа кашля, спровоцированного дымом от лесных в Австралии.
Минувшей ночью в Мельбурн пришёл дым лесных пожаров. В связи с этим, местное Управление по охране окружающей среды (EPA) рекомендовало жителям города оставаться в помещении до улучшения ситуации в течение дня. Организаторы турнира, несмотря на рекомендации, отменили только утренние тренировки, а матчи отложили на час.