Австриец Доминик Тим хочет в ближайшее время взять реванш у серба Новака Джоковича после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Я горд и счастлив, что могу играть в это время. Сегодня я потерпел неудачу, но надеюсь, что в скором времени смогу взять реванш, — сказал Тим на церемонии награждения.
Ранее Джокович в восьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). В финале турнира он обыграл Тима со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Встреча длилась 4 часа 3 минуты, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен