https://static.news.ru/photo/5923dace-45e4-11ea-92f5-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович и Доминик Тим Фото: Bai Xue/XinHua/Global Look Press

Австриец Доминик Тим хочет в ближайшее время взять реванш у серба Новака Джоковича после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Я горд и счастлив, что могу играть в это время. Сегодня я потерпел неудачу, но надеюсь, что в скором времени смогу взять реванш, — сказал Тим на церемонии награждения.

Ранее Джокович в восьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). В финале турнира он обыграл Тима со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Встреча длилась 4 часа 3 минуты, писал NEWS.ru.