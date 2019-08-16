https://static.news.ru/photo/ee4b23fc-c180-11e9-ac31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irina Motina/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев считает, что одержать победу на турнире с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем ему помогли грамотные тактические действия.

По его словам, он очень рад победе в таком матче, потому что «когда Новак берёт первый сет — дальше его не остановить».

Но я сумел всё поменять: чувствовал, что не могу перестреливаться с ним в длинных розыгрышах, знал, что надо играть более агрессивно, — рассказал спортсмен.

Он уточнил, что решил подавать со всей силы, так как знал, что со второй подачи не сможет выиграть ни одного очка. Благодаря таким «маленьким тактическим моментам» ему удалось завершить матч со счётом 3:6, 6:3, 6:3.

В финале Медведев встретится с представителем Бельгии Давидом Гоффеном, с которым, как признался россиянин, у него очень схожая по стилю игра и поэтому им тяжело играть друг с другом.

Если он в финале, значит, как и я, находится в сумасшедшей форме, должен победить сильнейший, — отметил теннисист.

Финальный матч состоится 18 августа в 23:00 мск, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в финал турнира, который проходит в американском Цинциннати. В полуфинале Кузнецова одолела австралийку Эшли Барти со счётом 6:2, 6:4.