Тарпищев оценил игру теннисиста Хачанова в матче с Джоковичем

https://static.news.ru/photo/f7e7d3f6-072f-11eb-a6b7-fa163e074e61_660.jpg Карен Хачанов Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов имел мало шансов на победу в матче Открытого чемпионата Франции с Новаком Джоковичем, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В понедельник, 5 октября, Хачанов проиграл первой ракетке мира Джоковичу в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 4:6, 3:6, 3:6.

По словам Тарпищева, Джокович «по классу игры посильнее». При этом у Хачанова был очень слабый подготовительный период.

Результат в этом матче по заслугам. Ясно, что на грунте в силу разнообразия игры Джоковича и слева, и справа было большое преимущество у серба. С этой точки зрения изначально шансов [на победу у Хачанова] было очень мало, — отметил Тарпищев в беседе с РИА Новости.

Новак Джокович, дисквалифицированный по ходу матча на предыдущем турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — за попадание мячом в линейного арбитра, в поединке с Хачановым снова отметился тем же «трюком», правда, на сей раз избежав серьёзных санкций, писал ранее NEWS.ru.