Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского турнира, стартовавшего накануне в Лондоне.
В стартовом раунде турнира Шарапова в трёх сетах уступила француженке Полин Пармантье — 6:4, 6:7, 0:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут, а заключительная партия осталась недоигранной ввиду отказа россиянки продолжать борьбу из-за травмы.
Следующей соперницей Пармантье станет испанка Карла Суарес-Наварро, посеянная на Уимблдоне под 30-м номером.
Другая российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, писал ранее News.ru.