https://static.news.ru/photo/a5374b32-9ceb-11e9-be10-fa163e074e61_1024.jpg Мария Шарапова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг Уимблдонского турнира, стартовавшего накануне в Лондоне.

В стартовом раунде турнира Шарапова в трёх сетах уступила француженке Полин Пармантье — 6:4, 6:7, 0:5. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут, а заключительная партия осталась недоигранной ввиду отказа россиянки продолжать борьбу из-за травмы.

Следующей соперницей Пармантье станет испанка Карла Суарес-Наварро, посеянная на Уимблдоне под 30-м номером.

Другая российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, писал ранее News.ru.