Россиянка Мария Шарапова уступила американке Дженнифер Брэди в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.
Матч длился 2 часа 16 минут и завершился в пользу американской теннисистки со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).
Ранее россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия), писал NEWS.ru. Ранее россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия), писал NEWS.ru.
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