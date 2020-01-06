https://static.news.ru/photo/e61cb080-314f-11ea-8d34-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянка Мария Шарапова уступила американке Дженнифер Брэди в первом раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.

Матч длился 2 часа 16 минут и завершился в пользу американской теннисистки со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).

Ранее россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия), писал NEWS.ru. Ранее россиянка Дарья Касаткина обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Окленде (Новая Зеландия), писал NEWS.ru.