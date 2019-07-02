Давно и всем известно, что ахиллесовой пятой Марии Шараповой является хронически травмированное плечо. Его россиянка приводила в порядок на протяжении без малого полугода, полностью отказавшись от игровой практики на различных турнирах. Возвращение состоялось за пару недель до Уимблдона. Казалось, у Марии есть все шансы полноценно вернуться на корт. Но...
Встречу с 33-летней француженкой Полин Пармантье в первом круге главного «травяного» турнира года никак нельзя было отнести к задачкам повышенной сложности для Шараповой. Ведь её соперница, находящаяся в мировом рейтинге на скромной 88-й позиции, никогда ранее дальше второго раунда на Уимблдоне не проходила. Да и вообще грозой фаворитов не слыла. В общем, вполне подходящая соперница для стартового разгона на турнире «Большого шлема».
Поначалу ожидания российских любителей тенниса оправдывались: Мария неплохо, в своём привычном стиле провела первый сет, ближе к его окончанию взяла подачу соперницы, что и обеспечило россиянке победу — 6:4.
Вторая партия начинается с брейка в исполнении Пармантье, однако Шарапова сразу же восстанавливает паритет, беря подачу француженки. Затем следует ещё один брейк в исполнении Марии, и счёт в сете уже 5:2 в её пользу. Остаётся сделать последний шаг, чтобы завершить матч достаточно уверенной победой.
Увы, этот шаг наша теннисистка так и не сделала. Сначала она разбазарила всё добытое преимущество во второй партии, доведя дело до тай-брейка. В укороченном гейме Пармантье сразу выходит вперёд и берёт верх как в нём (7:4), так и в сете — 7:6.
В перерыве перед третьей, решающей партией Мария использует медицинский тайм-аут. Неужели вновь даёт о себе знать травмированное плечо? Нет, оказывается, теперь у россиянки проблемы с кистью руки.
После того как врач делает Шараповой фиксирующую повязку, Мария пытается продолжать борьбу. Но её усилия тщетны — проиграны кряду пять геймов. И, не дожидаясь шестого фиаско и, как следствие, «баранки» в третьем сете, россиянка отказывается от продолжения борьбы.
Вот так Уимблдон-2019 заканчивается для Шараповой, выигрывавшей этот турнир ровно 15 лет назад, толком и не начавшись.
Впрочем, теперь многие болельщики и специалисты ставят вопрос более глобально: а стоит ли Шараповой вообще продолжать карьеру, если постоянные травмы превращают для неё любимое занятие теннисом в непрекращающиеся мучения?