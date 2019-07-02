Давно и всем известно, что ахиллесовой пятой Марии Шараповой является хронически травмированное плечо. Его россиянка приводила в порядок на протяжении без малого полугода, полностью отказавшись от игровой практики на различных турнирах. Возвращение состоялось за пару недель до Уимблдона. Казалось, у Марии есть все шансы полноценно вернуться на корт. Но...

Встречу с 33-летней француженкой Полин Пармантье в первом круге главного «травяного» турнира года никак нельзя было отнести к задачкам повышенной сложности для Шараповой. Ведь её соперница, находящаяся в мировом рейтинге на скромной 88-й позиции, никогда ранее дальше второго раунда на Уимблдоне не проходила. Да и вообще грозой фаворитов не слыла. В общем, вполне подходящая соперница для стартового разгона на турнире «Большого шлема».

Поначалу ожидания российских любителей тенниса оправдывались: Мария неплохо, в своём привычном стиле провела первый сет, ближе к его окончанию взяла подачу соперницы, что и обеспечило россиянке победу — 6:4.

Мария Шарапова Clara Margais/dpa/Global Look Press

Вторая партия начинается с брейка в исполнении Пармантье, однако Шарапова сразу же восстанавливает паритет, беря подачу француженки. Затем следует ещё один брейк в исполнении Марии, и счёт в сете уже 5:2 в её пользу. Остаётся сделать последний шаг, чтобы завершить матч достаточно уверенной победой.

Увы, этот шаг наша теннисистка так и не сделала. Сначала она разбазарила всё добытое преимущество во второй партии, доведя дело до тай-брейка. В укороченном гейме Пармантье сразу выходит вперёд и берёт верх как в нём (7:4), так и в сете — 7:6.

В перерыве перед третьей, решающей партией Мария использует медицинский тайм-аут. Неужели вновь даёт о себе знать травмированное плечо? Нет, оказывается, теперь у россиянки проблемы с кистью руки.

Очень жаль, что Мария не смогла завершить игру. Но мы не знаем, в какой момент её начало это беспокоить. Такое бывает — до турнира чувствуешь себя хорошо, а в процессе игры травма как бы активируется. Вряд ли бы Маша вообще участвовала в турнире, если бы не могла держать ракетку. Евгений Кафельников самый титулованный российский теннисист, экс-первая ракетка мира

После того как врач делает Шараповой фиксирующую повязку, Мария пытается продолжать борьбу. Но её усилия тщетны — проиграны кряду пять геймов. И, не дожидаясь шестого фиаско и, как следствие, «баранки» в третьем сете, россиянка отказывается от продолжения борьбы.

Вот так Уимблдон-2019 заканчивается для Шараповой, выигрывавшей этот турнир ровно 15 лет назад, толком и не начавшись.

Я думаю, что Мария не вышла бы на этот турнир, если бы её беспокоила травма. Мы не знаем многих нюансов, но физические кондиции уже не позволяют играть на турнирах так, как она хочет. Ни в коем случае отказ от продолжения игры — это не позор, народ всё равно идёт на Шарапову, хочет смотреть на игру. Но очень сложно сказать, что ей нужно было делать. Это должно быть только её решение — продолжать игру или нет. Каждый спортсмен сам решает это для себя, здесь нет какого-то одного правильного мнения. Андрей Ольховский советский и российский теннисист, тренер

Впрочем, теперь многие болельщики и специалисты ставят вопрос более глобально: а стоит ли Шараповой вообще продолжать карьеру, если постоянные травмы превращают для неё любимое занятие теннисом в непрекращающиеся мучения?