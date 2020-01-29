https://static.news.ru/photo/02fb440c-4210-11ea-8e3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце. Поклонники решили, что спортсменка намекнула на помолвку с британским миллионером Александром Гилксом — другом принца Гарри.

Слухи об отношениях Шараповой и Гилкса появились в 2018 году, когда они начали выкладывать совместные фотографии и путешествовать вместе.

Мария стала намного чаще посещать музеи и выставки. Не то чтобы раньше искусство было ей чуждо, но с этого момента культурная жизнь россиянки стала очень насыщенной. Неудивительно — Александр является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании, — пишет «Чемпионат.com».

Шарапова никак не объяснила появление кольца на пальце и сопроводила фотографию комментарием о своих трудностях в кулинарии.

Как писал NEWS.ru, Шарапова пропустит турнир в Санкт-Петербурге из-за травмы.