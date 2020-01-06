https://static.news.ru/photo/7d2efe0e-320b-11ea-a353-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, что с российской спортсменкой Марией Шараповой ведутся переговоры по поводу участия в соревнованиях.

Мы находимся в процессе, надеемся, что сделаем приятный сюрприз для болельщиков, — цитирует Медведева ТАСС.

Россиянка Мария Шарапова получила wild card на Открытый чемпионат Австралии по теннису. Шарапова занимает 147-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поэтому не смогла попасть в основную сетку Australian Open без wild card, писал NEWS.ru.