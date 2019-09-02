https://static.news.ru/photo/57b36af4-cdf0-11e9-b02b-fa163e074e61_660.jpg Российский теннисист Андрей Рублёв Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл итальянцу Маттео Берреттини в четвёртом круге Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке. Россиянин уступил 24-й ракетке турнира Берреттини в трёх сетах — 1:6, 4:6, 6:7 (6:8).

После вылета Рублёва в сетке мужского одиночного разряда USOpen остался лишь один российский теннисист — Даниил Медведев, который в четвертьфинале сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Соперником Маттео Берреттини по поединку 1/4 финала турнира Большого шлема в Нью-Йорке станет победитель поединка между французом Гаэлем Монфисом и испанцем Пабло Андухаром.

Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде японка Наоми Осака не смогла защитить титул, потерпев поражение в четвёртом круге нынешнего турнира, писал ранее News.ru.