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Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинальном матче Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) в Сиднее (Австралия) обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Таким образом, Хачанов принёс первую победу России в противостоянии с Аргентиной. Во втором матче сыграют Даниил Медведев и Диего Шварцман, и в случае победы аргентинца судьба путёвки в полуфинал решится...