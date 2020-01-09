Россиянка Екатерина Александрова в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Соперница Александровой определится в противостоянии Елена Рыбакина (Казахстан)- Кристина Плишкова (Чехия).
Александрова не побеждала на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.
Ранее теннисист Даниил Медведев в четвертьфинальном матче командного турнира ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:4, 4:6, 6:3 и вывел Россию в полуфинал, писал NEWS.ru.
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