Екатерина Александрова Екатерина Александрова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянка Екатерина Александрова в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Соперница Александровой определится в противостоянии Елена Рыбакина (Казахстан)- Кристина Плишкова (Чехия).

Александрова не побеждала на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Ранее теннисист Даниил Медведев в четвертьфинальном матче командного турнира ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:4, 4:6, 6:3 и вывел Россию в полуфинал, писал NEWS.ru.

 

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