Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Лондоне.
В четвертьфинале спортсмен обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
Соперником Медведева по полуфиналу станет победитель французской пары Николя Маю — Жиль Симон.
Россиянин занимает 13-ю строчку в обновлённой версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с 2625 очками.
Ранее News.ru писал, что испанец шесть раз ударил ракеткой о корт, выбросил её и проиграл матч.