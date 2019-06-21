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Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился своим мнением о конфликте с болельщиками после поражения от Феликса Оже-Альяссима на турнире в Лондоне.

Я играю на полную, а тут ещё идиоты-судьи и идиоты-болельщики. И со всем надо справляться одновременно. Они покупают билет и хотят смотреть теннис три с половиной часа. Мы играем меньше...