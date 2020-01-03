https://static.news.ru/photo/d2cae8f0-2fc7-11ea-865d-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Тейлора Фрица в первой встрече матча второго тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.

Матч группы D длился 1 час 53 минуты и завершился победой Хачанова со счётом 3:6, 7:5, 6:1.

Во втором поединке матча второго тура группового раунда ATP Cup россиянин Даниил Медведев обыграл американца Джона Изнера со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. Таким образом, сборная России досрочно выиграла матч против команды США.

После двух туров российская команда лидирует в группе D, обыграв сборные Италии и США.

В розыгрыше ATP Cup соревнуются 24 команды. Участники разбиты на шесть групп, победители которых выйдут в плей-офф. Также в играх на вылет примут участие две сборных, занявших вторые места с лучшими показателями. Призовой фонд турнира равен $15 млн.

Как ранее передавал NEWS.ru, Даниил Медведев остался на пятой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.