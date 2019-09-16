https://static.news.ru/photo/6bbf759e-d85c-11e9-8338-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин обратился к участникам Международного теннисного турнира St. Petersburg Open, который начался в Северной столице 15 сентября.

Президент пожелал им «удачи и красивых и честных побед». Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что турнир объединяет звёзд мирового тенниса и является одним из самых значимых событий в данном виде спорта.

Вижу в этом заслугу организаторов соревнований, которые держат высокую планку качества работы, многое делают для совершенствования спортивной инфраструктуры, расширения зрительской аудитории, повышения рейтинга турнира, — сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что в соревнованиях принимают участие и молодые спортсмены, которые только начинают карьеру в спорте.

Путин пожелал участникам «красивых побед», а зрителям — «самых добрых, незабываемых впечатлений».

Ранее завершился другой крупный международный теннисный турнир — Открытый чемпионат США — 2019. Российский теннисист Даниил Медведев в финале проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер рассказал, какие шансы у Медведева на турнире Большого шлема в 2020 году, писал News.ru.